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Policiales Siniestro vial en Concordia

Se distrajo con el celular, despistó y volcó su auto en la Ruta 14: la conductora resultó herida

El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 282 de la Autovía Artigas, en departamento Concordia. La conductora, de 60 años y oriunda de Buenos Aires, sufrió lesiones y fue trasladada para recibir atención médica.

29 de Junio de 2026
Despiste y vuelco en la Ruta 14: una mujer sufrió una fractura.
Despiste y vuelco en la Ruta 14: una mujer sufrió una fractura. Foto: (PER).

REDACCIÓN ELONCE

El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 282 de la Autovía Artigas, en departamento Concordia. La conductora, de 60 años y oriunda de Buenos Aires, sufrió lesiones y fue trasladada para recibir atención médica.

Un despiste y vuelco en la Ruta 14, dejó como saldo una mujer herida este lunes por la tarde, en jurisdicción de Colonia Ayuí, departamento Concordia. El siniestro ocurrió alrededor de las 14:35, a la altura del kilómetro 282 de la Autovía General Artigas, cuando un automóvil Volkswagen Suran se salió de la calzada y terminó volcando.

 

Por causas que se investigan, el vehículo gris realizó varios giros sobre la cinta asfáltica y la banquina antes de detener su marcha. El rodado era conducido por una mujer de 60 años, domiciliada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quien viajaba acompañada por otra mujer de 63 años, también residente en CABA.

 

De acuerdo con las primeras averiguaciones, la conductora habría perdido el control del automóvil mientras observaba su teléfono celular y el tablero de combustible. Esa hipótesis forma parte de la investigación para determinar las causas del accidente.

 

La conductora sufrió lesiones

 

Como consecuencia del vuelco, la mujer que manejaba el vehículo sufrió una fractura en uno de sus brazos y una lesión en el cuero cabelludo. En el lugar fue asistida e inmovilizada de manera preventiva hasta la llegada del personal de emergencias.

 

En el operativo trabajaron efectivos de la Comisaría Colonia Ayuí, personal de Emergencias, Bomberos Zapadores, la Brigada, Gendarmería Nacional y la Policía Caminera de Concordia, quienes realizaron las actuaciones de rigor para establecer las circunstancias en las que se produjo el siniestro.

Temas:

Accidente Concordia ruta 14 lesiones
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