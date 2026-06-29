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Paraná Se realizó en el Puerto Nuevo

La Municipalidad acompañó un encuentro que promueve la igualdad y la convivencia

El Puerto Nuevo fue el escenario del Festival de la Diversidad, con una amplia convocatoria de público. La jornada para visibilizar derechos tuvo arte, deporte y acciones de promoción de la salud.

29 de Junio de 2026
Se realizó en el Puerto Nuevo.
Se realizó en el Puerto Nuevo. Foto: (MdP).

El Puerto Nuevo fue el escenario del Festival de la Diversidad, con una amplia convocatoria de público. La jornada para visibilizar derechos tuvo arte, deporte y acciones de promoción de la salud.

La Municipalidad acompañó un encuentro que promueve la igualdad y la convivencia. El Puerto Nuevo fue el escenario del Festival de la Diversidad, con una amplia convocatoria de público. La jornada para visibilizar derechos tuvo arte, deporte y acciones de promoción de la salud. Fue organizado por la comunidad LGBTIQ+, con el acompañamiento de la Municipalidad de Paraná.

La subsecretaria de Género, Diversidad, Niñez y Adolescencia, Mercedes Solanas, destacó: “La idea fue fortalecer la visibilización de derechos, seguir sensibilizando y avanzar en la erradicación de las violencias a las que aún están expuestas las personas de la comunidad”.

En este sentido, señaló que el Municipio trabaja sobre ejes fundamentales: acompañamiento, orientación y asesoramiento por parte de equipos técnicos ante situaciones de vulneración de derechos, y acciones de promoción y prevención en las poblaciones más jóvenes. Además, se impulsan iniciativas junto a universidades vinculadas a la formación laboral.

Por su parte, Elaias Drag, representante de “La Bunker Club” y organizador del evento, expresó: “Este festival es un gran avance para la ciudad y para la comunidad, porque permite ocupar espacios públicos y visibilizarnos. Me siento orgulloso y feliz. La Municipalidad fue clave en el acompañamiento de este proyecto, nacido desde lo privado y lo colectivo”.

El festival incluyó una feria de emprendedoras y emprendedores. Mariana Páez, de la línea Amuletos, propuesta de joyería en papel, expresó: “Estoy feliz de participar por primera vez en este evento que da visibilidad a nuestro trabajo y permite llegar a más personas. El ambiente es alegre y la jornada fue linda”.

La iniciativa reafirma el compromiso de la ciudad con la construcción de una sociedad más justa, inclusiva y libre de violencias.

Temas:

Municipalidad de Paraná Paraná diversidad derechos
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