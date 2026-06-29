 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Paraná Fiebre mundialista

Cuánto cuesta vestir los colores de la Selección: precios y opciones en Mercado Las Pulgas

A días del partido de Argentina por los 16avos de final del Mundial 2026, crece la búsqueda de camisetas y accesorios de la Selección. En Mercado Las Pulgas hay opciones para todas las edades, con precios desde $12.000, pudo saber Elonce.

29 de Junio de 2026
Camisetas de Argentina en Mercado Las Pulgas
Camisetas de Argentina en Mercado Las Pulgas Foto: Elonce

REDACCIÓN ELONCE

A días del partido de Argentina por los 16avos de final del Mundial 2026, crece la búsqueda de camisetas y accesorios de la Selección. En Mercado Las Pulgas hay opciones para todas las edades, con precios desde $12.000, pudo saber Elonce.

Con la Selección Argentina ya clasificada a los 16avos de final del Mundial 2026, el entusiasmo de los hinchas también se trasladó a los comercios. En Mercado Las Pulgas de Paraná, los puestos ofrecen camisetas, buzos, camperas, pelotas y distintos accesorios para alentar a la Albiceleste, con alternativas para chicos y adultos.

 

Florencia, una de las vendedoras, contó a Elonce que la demanda comenzó a crecer en los últimos días y que la camiseta oficial continúa siendo el producto más buscado. "Tenemos camisetas, cuelleras, gorros, pasamontañas, conjuntos de Argentina y muchos accesorios. La camiseta tradicional parte desde los $15.000", explicó.

Camisetas para todas las edades

 

Los comerciantes señalaron que existe una amplia variedad de modelos, tanto de la camiseta titular como de la alternativa. "Para los chicos las camisetas salen entre $12.000 y $15.000. También tenemos puperas con strass, buzos, chombas y hasta buzos con el escudo de la AFA", detalló Florencia.

Camisetas de Argentina en Mercado Las Pulgas (foto Elonce)
Camisetas de Argentina en Mercado Las Pulgas (foto Elonce)

Entre los precios relevados se destacan:

-Camisetas infantiles: desde $12.000.

-Camisetas para adultos: entre $15.000 y $20.000.

-Buzos: entre $25.000 y $30.000.

-Camperas: alrededor de $35.000.

-Pelota del Mundial: $20.000.

 

Además, los puestos ofrecen cuelleras térmicas, gorros, conjuntos deportivos y otras prendas para enfrentar las bajas temperaturas mientras se alienta a la Selección.

La camiseta sigue siendo la más buscada

 

En otro de los locales, Eliana coincidió en que la camiseta argentina continúa liderando las ventas. "Tenemos distintos precios según la calidad. Hay camisetas sublimadas y bordadas, tanto para niños como para adultos, y rondan entre los $15.000 y los $20.000", comentó.

 

Respecto al movimiento comercial, indicó a Elonce que la demanda aumentó en las semanas previas al Mundial, aunque actualmente las ventas muestran un comportamiento más moderado.

Camisetas de Argentina en Mercado Las Pulgas (foto Elonce)
Camisetas de Argentina en Mercado Las Pulgas (foto Elonce)

"Después del Día del Padre se vendió bastante. Ahora la gente está especulando un poco, pero la camiseta de Argentina sigue siendo lo que más buscan", señaló.

 

La comerciante agregó que algunos clientes consultan por camisetas de otras selecciones como Brasil o Alemania, aunque la mayor demanda continúa concentrada en los colores argentinos.

 

Horarios y variedad

 

Los vendedores destacaron que el Mercado Las Pulgas ofrece opciones para todos los bolsillos y permanece abierto durante gran parte del día. "Algunos trabajamos de corrido desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche y otros hacen horario de comercio", explicó Eliana.

 

Con el Mundial en plena etapa de definición, las camisetas y accesorios de la Selección vuelven a convertirse en protagonistas y representan una de las principales opciones para quienes buscan acompañar al equipo de Lionel Scaloni con los colores celeste y blanco.

Temas:

Mundial 2026 Camisetas Lionel Scaloni 16avos de final celeste y blanco
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso