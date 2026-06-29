Cuánto cuesta vestir los colores de la Selección: precios y opciones en Mercado Las Pulgas

Con la Selección Argentina ya clasificada a los 16avos de final del Mundial 2026, el entusiasmo de los hinchas también se trasladó a los comercios. En Mercado Las Pulgas de Paraná, los puestos ofrecen camisetas, buzos, camperas, pelotas y distintos accesorios para alentar a la Albiceleste, con alternativas para chicos y adultos.

Florencia, una de las vendedoras, contó a Elonce que la demanda comenzó a crecer en los últimos días y que la camiseta oficial continúa siendo el producto más buscado. "Tenemos camisetas, cuelleras, gorros, pasamontañas, conjuntos de Argentina y muchos accesorios. La camiseta tradicional parte desde los $15.000", explicó.

Camisetas para todas las edades

Los comerciantes señalaron que existe una amplia variedad de modelos, tanto de la camiseta titular como de la alternativa. "Para los chicos las camisetas salen entre $12.000 y $15.000. También tenemos puperas con strass, buzos, chombas y hasta buzos con el escudo de la AFA", detalló Florencia.

Camisetas de Argentina en Mercado Las Pulgas (foto Elonce)

Entre los precios relevados se destacan:

-Camisetas infantiles: desde $12.000.

-Camisetas para adultos: entre $15.000 y $20.000.

-Buzos: entre $25.000 y $30.000.

-Camperas: alrededor de $35.000.

-Pelota del Mundial: $20.000.

Además, los puestos ofrecen cuelleras térmicas, gorros, conjuntos deportivos y otras prendas para enfrentar las bajas temperaturas mientras se alienta a la Selección.

La camiseta sigue siendo la más buscada

En otro de los locales, Eliana coincidió en que la camiseta argentina continúa liderando las ventas. "Tenemos distintos precios según la calidad. Hay camisetas sublimadas y bordadas, tanto para niños como para adultos, y rondan entre los $15.000 y los $20.000", comentó.

Respecto al movimiento comercial, indicó a Elonce que la demanda aumentó en las semanas previas al Mundial, aunque actualmente las ventas muestran un comportamiento más moderado.

Camisetas de Argentina en Mercado Las Pulgas (foto Elonce)

"Después del Día del Padre se vendió bastante. Ahora la gente está especulando un poco, pero la camiseta de Argentina sigue siendo lo que más buscan", señaló.

La comerciante agregó que algunos clientes consultan por camisetas de otras selecciones como Brasil o Alemania, aunque la mayor demanda continúa concentrada en los colores argentinos.

Horarios y variedad

Los vendedores destacaron que el Mercado Las Pulgas ofrece opciones para todos los bolsillos y permanece abierto durante gran parte del día. "Algunos trabajamos de corrido desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche y otros hacen horario de comercio", explicó Eliana.

Con el Mundial en plena etapa de definición, las camisetas y accesorios de la Selección vuelven a convertirse en protagonistas y representan una de las principales opciones para quienes buscan acompañar al equipo de Lionel Scaloni con los colores celeste y blanco.