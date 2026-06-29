Venezuela volvió a temblar: una réplica de 5,1 puso nuevamente en alerta al país

Una nueva réplica sísmica volvió a generar alarma este lunes por la mañana en Venezuela, cinco días después de los dos terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 que provocaron una catástrofe en varias regiones del país. El movimiento fue percibido en Caracas y en otros sectores de la zona central, donde continúan los operativos de rescate y asistencia.

Los primeros reportes situaron la réplica en una magnitud de 5,1, aunque algunas informaciones preliminares mencionaron registros menores. Hasta el momento, se aguardaba la confirmación técnica definitiva sobre la intensidad y el epicentro del evento por parte de los organismos sismológicos.

Testigos consultados por medios locales relataron que el temblor se registró minutos después de las 7, hora local. Trabajadores que se encontraban en distintos puntos de Caracas describieron un movimiento breve, mientras también se activaron alarmas y se escucharon sirenas de ambulancias en sectores de la capital.

Se sintió en medio de las tareas de asistencia

La réplica ocurrió mientras equipos venezolanos e internacionales continúan con la búsqueda de personas bajo los escombros y la asistencia a familias afectadas por los sismos del miércoles 24 de junio. La emergencia dejó, hasta el último parte oficial, 1.450 muertos, 3.150 heridos y más de 12.700 damnificados.

Además, las autoridades reportaron 774 edificaciones dañadas o colapsadas como consecuencia de los dos terremotos principales y de las sucesivas réplicas. La zona de La Guaira, Caracas y otros puntos del centro-norte de Venezuela concentran buena parte de los daños y de los operativos desplegados.

La reiteración de movimientos sísmicos mantiene en alerta a los habitantes de las áreas afectadas, especialmente a quienes fueron evacuados de edificios con daños estructurales o permanecen en refugios temporarios. Las tareas en terreno se desarrollan con apoyo de brigadas provenientes de distintos países.

La búsqueda de sobrevivientes continúa

Las autoridades venezolanas y los equipos de rescate sostienen que las primeras horas posteriores a una catástrofe de este tipo son determinantes para encontrar personas con vida.

Por ese motivo, las operaciones continúan en edificios derrumbados y sectores donde todavía se busca establecer el paradero de personas reportadas como desaparecidas.

La fuerte réplica de este lunes volvió a interrumpir la rutina en Caracas y sumó tensión a una población que atraviesa días de incertidumbre. Mientras se esperan nuevos informes sobre el movimiento, Venezuela mantiene activo el despliegue de asistencia sanitaria, búsqueda y relevamiento de daños.