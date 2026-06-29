Hallaron sin vida a una joven en Concordia y detuvieron a su pareja

En la madrugada del domingo, una joven de 26 años fue hallada sin vida en una vivienda de la ciudad de Concordia y posteriormente, detuvieron a un hombre, pareja de la muchacha.

La víctima fue identificada como Milagros Zoe Schimf, cuyo cuerpo fue localizado en un inmueble ubicado en calles La Pampa y Nogueira, en el barrio Don Jorge. Las circunstancias del hecho aún son materia de investigación.

La fiscal Evelina Espinosa interviene en la causa. Hasta el momento, la principal hipótesis que maneja es una presunta instigación al suicidio. En ese marco, se ordenó la detención de la pareja de Schimf, Maximiliano César Acosta.

Según la investigación, Schimf mantenía vigentes medidas de restricción de acercamiento contra Acosta, dispuestas tanto por el Juzgado de Familia como por el Juzgado de Garantías, a pedido de la Fiscalía. Sin embargo, ambos continuaban conviviendo, situación que también es investigada como una presunta desobediencia judicial reiterada.

Acosta ya había sido detenido en abril de este año luego de que Schimf lo denunciara por amenazas y agresiones. En aquella oportunidad, la Justicia libró un pedido de captura y, tras una serie de procedimientos, fue localizado y detenido por personal policial.

En relación con el hecho ocurrido durante la madrugada de este domingo, la intervención policial se produjo tras un llamado de un vecino. Al arribar al lugar, los efectivos constataron que la joven se encontraba sin vida en el interior de la vivienda, donde también estaban Acosta y uno de los tres hijos de Schimf, que no era hijo del detenido.

En el lugar trabajaron la fiscal Espinosa junto a la fiscal Julia Rivoira. La investigación se centra, por el momento, en los presuntos delitos de instigación al suicidio y desobediencia judicial reiterada. (Concordia Policiales)