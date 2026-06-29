Detuvieron a un ladrón que incumplía el arresto domiciliario para volver a robar

Un hombre de 34 años con un amplio prontuario por delitos contra la propiedad volvió a ser detenido en la ciudad de Colón. El delincuente, que gozaba de un beneficio de arresto domiciliario otorgado por la Justicia en el marco de causas previas, fue descubierto in fraganti violando la medida coercitiva para cometer nuevos robos.

La detención se concretó durante las últimas horas de la tarde de este domingo en una propiedad ubicada en las inmediaciones de las calles Piamonte y Chacabuco.

La investigación penal preparatoria se inició días atrás, luego de la denuncia radicada por un vecino de 71 años que expuso ante las autoridades que malvivientes habían ingresado a un galpón abierto situado en el predio de su vivienda, desde donde sustrajeron valiosas herramientas de trabajo.

Posteriormente, al revisar el resto de las instalaciones, también constató el faltante de una garrafa de gas de 10 kilogramos.

A través del análisis de registros fílmicos de cámaras de seguridad públicas y privadas de la zona, la policía pudo identificar al presunto delincuente.

Con las pruebas recolectadas, se ordenó un allanamiento y requisa domiciliaria para la vivienda del sospechoso. El procedimiento arrojó resultado positivo, lográndose el secuestro de prendas de vestir de idénticas características a las utilizadas en el robo.

Al momento de identificar al morador, los uniformados confirmaron que se trataba de un hombre de 34 años que debía estar cumpliendo arresto domiciliario estricto por otras condenas y procesos abiertos por robos y hurtos. Fue detenido en el acto y trasladado hacia la Jefatura Departamental Colón, donde quedó alojado en celda común a la espera de que el magistrado interviniente revoque de forma definitiva sus beneficios ambulatorios. (03442)