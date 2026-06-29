Venezuela: un perro argentino ayudó a rescatar con vida a dos niños que estaban bajo los escombros

En el marco de la búsqueda de sobrevivientes tras los terremotos que afectaron a Venezuela, un equipo argentino participó del rescate de dos niños que estaban atrapados entre los escombros.

Para lograr ese objetivo tuvo un rol esencial Bart, uno de los perros rescatistas que forma parte del contingente militar que viajó al lugar del desastre.

"Una noticia que nos llena de orgullo desde Venezuela. Esta tarde, durante las tareas de búsqueda y rescate, infantes de marina argentinos contribuyeron al hallazgo con vida de dos menores atrapados en una estructura colapsada", informaron desde el Ministerio de Defensa a través de sus redes sociales.

La tarea fue posible gracias al trabajo del perro, que ingresó "a un túnel abierto entre los escombros, marcó presencia positiva y permitió redireccionar la búsqueda y orientar la excavación hacia el lugar correcto".

Después de cumplir su misión, el animal tuvo un reconocimiento por parte de las autoridades venezolanas que estaban allí, en agradecimiento por su desempeño durante la operación.

Esta tarde, durante las tareas de búsqueda y rescate, infantes de marina argentinos contribuyeron al hallazgo con vida de dos menores atrapados en una estructura colapsada. Fue posible gracias al trabajo de Bart, uno de los perros del contingente argentino, que ingresó a un túnel… — Fuerzas Armadas Argentinas 🇦🇷🇦🇷🇦🇷 (@FAArgentinas) June 29, 2026

La tragedia que golpeó a la República Bolivariana ocurrió el miércoles 24 de junio. Tras los dos primeros sismos registrados ese día, y luego de sus consecuentes réplicas, cuatro días después se cuentan 1.450 muertos, 3.150 heridos y 70 mil personas desaparecidas.

Desde ese entonces, más de 20 países ya enviaron asistencia humanitaria al país y 2741 rescatistas internacionales trabajan en las zonas afectadas.

"El primer escalón de militares especializados argentinos continúa trabajando junto a las autoridades locales y equipos internacionales en tareas de búsqueda, asistencia y apoyo a la respuesta humanitaria, con un objetivo que guía cada esfuerzo, salvar vidas", señalaron desde Defensa.

Dos días después del terremoto, el Ministerio de Defensa activó "una operación de asistencia humanitaria destinada a apoyar al pueblo venezolano tras los devastadores sismos".

Según se detalló oficialmente, la operación contemplaba "un primer traslado de personal militar entre los que se encuentran una brigada de militares especializados en búsqueda y rescate en catástrofes (que incluye binomios perro-guía) de la Armada Argentina; un equipo conjunto de sanidad militar para realizar clasificación y primera atención de heridos (Triage) en la zona afectada; y cuatro Brigadas USAR (Sistema Nacional de Búsqueda y Rescate Urbano) dependientes de la Agencia Federal de Emergencias".

"Además, se comprometió el envío de estaciones livianas de potabilización de agua, junto con sus respectivos equipos de operadores", agregó la comunicación oficial.

Al mismo tiempo, agregó: "El equipo de personal especializado se integra de trinomios Perro/Guía/Auxiliar; binomios Perro/Guía; y especialistas en riesgo sísmico y estructuras colapsadas. A ellos se suman veterinarios, efectivos de apoyo general y un dron con operador".