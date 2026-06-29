Ñoquis del 29 con 50% de descuento: los locales adheridos en Paraná

Este lunes los ñoquis del 29 tendrán 50% de descuento en más de 10 locales adheridos en la ciudad de Paraná. El beneficio es válido únicamente para consumo en el local.
Este lunes 29 de junio, más de 10 locales gastronómicos de la ciudad de Paraná ofrecerán un 50% de descuento en los platos de ñoquis durante la cena.
La promoción estará vigente de 20 a 24 y será válida únicamente para consumo en el local, por lo que no alcanzará a los pedidos bajo la modalidad de delivery. Se aceptan todos los medios de pago, pudo saber Elonce.
La iniciativa de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Paraná, Empatur y la Municipalidad, invita a disfrutar de uno de los platos más tradicionales de la gastronomía argentina y mantener la costumbre de colocar un billete debajo del plato, un ritual asociado al deseo de atraer la prosperidad y la buena fortuna.
Listado de los locales adheridos
Las Vegas Pizzería
Buenos Aires 499
Whatsapp: +5493434225737
Giovani (opción sin tacc)
Gral. Urquiza 1047
Whatsapp: 0343 423-0527
Live Rock Pizza & Restó
25 de Mayo y Peatonal San Martín
WhatsApp: +5493434541005
Nogaró Pizzeria
Dirección: Av. Ramírez y Nogoyá
Tel.: 03434311270
WhatsApp.: +5493435053181
La Fourchette Restaurante Boutique
Dirección: Gral Justo José de Urquiza 976
Gran Hotel Paraná Noticiaslocales Paraná
El Refugio Restó
Juan Báez 745
3434722470
Pizzeria Popular Corrientes
Corrientes y Nogoyá
Whatsapp: +5493434682878
El Estribo Resto Bar
Irigoyen 593
WhatsApp: +5493434545157
El Estribo Choperia
Italia 255
WhatsApp: +543434518015
El estribo Coffee Bar
La Rioja 153
WhatsApp: +5433435 03-3139
Bodegón Las Flores
Córdoba 528
Whatsapp : 3435179742
Bar Maipú
Maipú y Perón
Whatsapp: +5493434156124
Maipú San Juan
San Juan 606 esquina Victoria
Whatsapp 3435061107
Maipú América
Av Américas 2130
Whatsapp 3435061108
Los organizadores recomiendan realizar reservas con anticipación para asegurar un lugar durante la noche.