Peregrinación de los Pueblos: tiene fecha confirmada la muestra de fe que une Hasenkamp-Paraná

La 44° Peregrinación de los Pueblos se realizará el 16 y 17 de octubre bajo la consigna "Peregrinos con María, hacia un mundo más humano"; desde la organización convocaron a renovar el compromiso con la fe, la fraternidad y la esperanza.
La 44ª Peregrinación de los Pueblos se realizará los días 16 y 17 de octubre de 2026 y llevará como consigna "Peregrinos con María, hacia un mundo más humano", una invitación a caminar unidos fortaleciendo la esperanza, la fraternidad y el compromiso con los demás.
Desde la Comisión Central explicaron que el lema surgió de un proceso de reflexión inspirado en la Palabra de Dios, el Magisterio de la Iglesia, el Jubileo Franciscano por los 800 años del tránsito de San Francisco de Asís, la espiritualidad de Schoenstatt y los desafíos sociales y humanos de la actualidad.
Además, citaron una frase del papa León XIV, quien expresó: "Tenemos el deber urgente de permanecer profundamente humanos", una idea que inspira el mensaje de esta nueva edición de la peregrinación.
Más de cuatro décadas de fe popular
La Peregrinación de los Pueblos constituye una de las expresiones de religiosidad popular más importantes de la Arquidiócesis de Paraná. Desde hace más de cuarenta años, miles de fieles recorren el camino que une la Ermita de Nuestra Señora de Schoenstatt de Hasenkamp con el Santuario de La Loma, renovando una experiencia de oración, sacrificio, encuentro y esperanza.
Para la organización, la peregrinación representa mucho más que una caminata multitudinaria. La definieron como una verdadera escuela de vida cristiana que fortalece la fe personal, alimenta el sentido comunitario y ayuda a consolidar la identidad creyente del pueblo entrerriano.
El primer concepto del lema es "peregrinos", entendido como una imagen de la vida cristiana. "La Iglesia es un pueblo en camino. Cada paso dado en la ruta simboliza también un paso interior hacia el encuentro con Jesucristo", señalaron.
Caminar con María
La segunda parte del lema pone el acento en la figura de María como compañera de camino. Desde la espiritualidad de Schoenstatt, es reconocida como Madre, Reina y Educadora, quien acompaña a los creyentes y los ayuda a crecer en la fe y en el compromiso con los demás.
El documento recuerda que el fundador del movimiento, el padre José Kentenich, proponía ya en 1912 la autoeducación bajo la protección de María para formar "personalidades recias, libres y sacerdotales", capaces de transformar la sociedad desde los valores del Evangelio.
En ese sentido, caminar con María implica aprender una cultura del encuentro, del servicio y de la fraternidad, promoviendo comunidades más solidarias y comprometidas con quienes más lo necesitan.
"Hacia un mundo más humano"
La organización destacó que el horizonte de la peregrinación es la construcción de "un mundo más humano", en un contexto atravesado por desafíos como el individualismo, la indiferencia, la cultura del descarte y la pérdida del sentido de comunidad.
El mensaje retoma enseñanzas de los papas San Pablo VI, Francisco y León XIV, quienes insistieron en la necesidad de fortalecer la fraternidad, el cuidado de la dignidad humana y el bien común frente a los cambios culturales y tecnológicos.
También se recordó el pensamiento del padre Kentenich, quien sostenía que no puede construirse una sociedad renovada sin personas interiormente libres y maduras, capaces de transformar la cultura y las relaciones humanas.
Una escuela de fraternidad
El documento sostiene que la propia experiencia de la peregrinación demuestra que nadie llega solo hasta Paraná. Cada caminante necesita del acompañamiento, la solidaridad y el servicio de otros peregrinos durante el recorrido.
En ese sentido, se recordó una de las expresiones más recordadas del papa Francisco durante la pandemia: "Nadie se salva solo", una afirmación que resume el espíritu comunitario que caracteriza a esta manifestación de fe.
Para los organizadores, la peregrinación continúa siendo una escuela de santidad cotidiana donde hombres y mujeres sencillos se dejan formar por María para convertirse en testigos de esperanza, fraternidad y servicio en sus familias, comunidades y lugares de trabajo.
Finalmente, la Comisión Central invitó a todos los fieles a participar de la edición número 44 de la Peregrinación de los Pueblos con la convicción de que "todavía es posible construir una sociedad más fraterna y humana" y renovar, una vez más, el compromiso de caminar juntos hacia una auténtica civilización del amor.