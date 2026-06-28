Con dolor, familiares, colegas y amigos despidieron a Ernestina Pais

La madre de la fallecida actriz, Milka Truol, llegando a la casa velatoria

La despedida a Ernestina Pais reunió este domingo a familiares, amigos y reconocidas figuras del espectáculo en una casa velatoria de la Ciudad de Buenos Aires, donde se desarrolló una emotiva ceremonia para rendir homenaje a la periodista y actriz, fallecida trágicamente a los 54 años.

Desde las primeras horas de la mañana comenzaron a llegar seres queridos y colegas a la sala velatoria ubicada sobre la avenida Córdoba, donde los abrazos, las muestras de afecto y los recuerdos marcaron una jornada atravesada por el dolor.

El velatorio se realizó entre las 8 y las 11.30, tras lo cual estaba previsto el traslado de los restos al cementerio de Chacarita para su inhumación.

El acompañamiento de familiares y colegas

Entre los primeros en arribar estuvo Federica Pais, hermana de Ernestina, quien permaneció acompañada en todo momento por familiares.

También dijeron presente el director teatral José María Muscari, con quien la actriz trabajó en la obra El divorcio del año, y la codirectora Mariela Asensio, quienes ingresaron juntos a la sala velatoria.

Despedida a Ernestina Pais (RSFotos)

Más tarde llegaron la actriz Romina Gaetani, visiblemente conmovida por la pérdida de su compañera de elenco, y la cantante y compositora María Eva Albistur, además de otras personas cercanas que participaron de la despedida.

La ceremonia permitió que amigos, colegas y allegados compartieran recuerdos y acompañaran a la familia en uno de los momentos más difíciles.

El accidente que conmocionó al mundo artístico

Ernestina Pais falleció el viernes por la tarde cuando se dirigía al teatro Niní Marshall, en Tigre, donde tenía previsto presentarse junto al elenco de El divorcio del año.

Horas antes había compartido en sus redes sociales un anuncio sobre nuevas fechas de la obra acompañado por el mensaje: "Se agregan destinos, gracias vida".

El accidente ocurrió alrededor de las 19.25, cuando su automóvil Honda City atravesó un paso a nivel con la barrera baja en la intersección de Sáenz Peña y El Cano, en San Isidro.

En ese momento, una formación del Tren de la Costa impactó el vehículo sobre el lateral del conductor. La periodista y actriz falleció en el acto.

Mientras tanto, el público comenzaba a ingresar al teatro para presenciar la función en la que Pais debía actuar esa misma noche.

Una trayectoria recordada con afecto

La despedida reflejó el profundo cariño que Ernestina Pais cosechó durante décadas de trabajo en los medios de comunicación, la radio, la televisión y el teatro.

Compañeros de distintas etapas de su carrera coincidieron en destacar su calidez humana, su compromiso profesional y la huella que dejó tanto en el ámbito artístico como entre quienes compartieron con ella diferentes proyectos.

El último adiós estuvo marcado por la emoción y el reconocimiento a una figura que acompañó durante años al público argentino y cuya repentina muerte generó una profunda conmoción.