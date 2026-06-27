Isabel Macedo disfrutó de un día de relax en bikini y spa frente a la laguna

La actriz compartió una jornada de descanso junto a su amiga Milagros Brito. Café, caminata, reposeras, selfies y una sesión de spa fueron parte de un plan que mostró a través de imágenes en sus redes sociales.
La Isabel Macedo en bikini volvió a captar la atención en las redes sociales tras compartir una serie de imágenes de una jornada de descanso junto a su amiga Milagros Brito. La actriz mostró distintos momentos de un día dedicado al relax, con un paisaje de laguna, reposeras y spa como protagonistas.
La secuencia comenzó en una cafetería de estilo industrial, donde ambas disfrutaron de una charla distendida. Sin poses preparadas, las fotografías reflejaron un encuentro relajado antes de continuar con el paseo al aire libre.
Más tarde, Milagros Brito compartió imágenes de una caminata junto a la laguna de aguas turquesas. Para la ocasión eligió un look deportivo compuesto por leggings negros, buzo rosa, blazer gris oversize, zapatillas negras y una cartera estampada, mientras el entorno natural y los edificios modernos completaban la postal.
Reposeras, selfies y una tarde de spa
El mediodía encontró a las amigas disfrutando del sol en bikini. Isabel Macedo lució un modelo negro con detalles de encaje gris, mientras que Milagros Brito optó por un diseño animal print en tonos beige. Las imágenes mostraron una escena espontánea sobre las reposeras, sin poses armadas y con la laguna como telón de fondo.
La jornada continuó con una serie de selfies frente a un espejo de madera de diseño orgánico. Allí ambas volvieron a posar con sus trajes de baño, acompañando el look con accesorios y dejando en evidencia el clima relajado que marcó toda la salida, informó Teleshow.
Un cierre dedicado al descanso
El recorrido finalizó en el spa, donde Isabel Macedo compartió fotografías descansando en la sauna y luego disfrutando de una tina de piedra ubicada frente a un amplio ventanal con vista a la laguna. Los ambientes cálidos, la grifería dorada y el paisaje reforzaron el espíritu de desconexión que atravesó toda la jornada.
La última imagen mostró a la actriz sola frente al espejo, con el mismo bikini negro y una sonrisa serena. Sin grandes producciones ni escenografías recargadas, la publicación reflejó un día dedicado al bienestar, la amistad y el descanso, una combinación que rápidamente cosechó miles de reacciones entre sus seguidores.