Encontraron en Uruguay el cuerpo de uno de los cinco pescadores argentinos perdidos en el Río de la Plata

Un buque pesquero con bandera de Uruguay encontró un cuerpo sin vida que sería de uno de los cinco pescadores argentinos desaparecidos desde el pasado 14 de junio en el Río de la Plata. El hallazgo se produjo durante la noche, a unas 25 millas de la costa de Montevideo, y fue informado de inmediato a las autoridades uruguayas.

El cuerpo fue amarrado al casco de la embarcación para evitar que fuera arrastrado por la corriente, mientras se coordinaba su retiro y las tareas para establecer la identidad de la víctima.

El hallazgo frente a Montevideo

La Prefectura Nacional Naval de Uruguay informó que recibió la comunicación cerca de las 22 desde el Centro de Control de Montevideo.

El aviso fue realizado por el buque pesquero de bandera uruguaya Calón II, que navegaba por la zona cuando detectó el cuerpo flotando en el agua.

Tras la notificación, el Centro Coordinador de Búsqueda y Rescate Marítimo de Uruguay despachó el buque ROU 16, perteneciente a la Armada Nacional, para retirar el cuerpo y trasladarlo a tierra.

En paralelo, tomó intervención la Fiscalía de Flagrancia de 11° Turno de Montevideo, a cargo de María Cecilia Bonsignore, que ordenó las actuaciones

correspondientes para intentar identificar a la víctima.

Investigan si pertenece a uno de los argentinos desaparecidos

Las autoridades uruguayas se comunicaron con sus pares argentinos, quienes confirmaron que continúa abierta la investigación por la desaparición de los cinco pescadores.

La causa está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 4, que ahora trabajará para determinar si el cuerpo hallado corresponde a alguno de los tripulantes buscados.

Hasta el momento no trascendió oficialmente la identidad de la persona encontrada. El medio platense 0221 publicó que se trataría de Sebastián Romegialli, de 52 años.

Dos semanas de intensa búsqueda

Los cinco pescadores desaparecieron el domingo 14 de junio, cuando salieron a realizar una excursión de pesca deportiva en el Río de la Plata.

La lancha había partido desde la costa de Hudson, en el partido bonaerense de Berazategui, pero nunca regresó al punto previsto ni volvió a establecer contacto con sus familiares.

La denuncia fue presentada por Ricardo Damián Koch, quien alertó a la Prefectura Naval Argentina al advertir que el grupo no había regresado al finalizar la jornada.

A partir de ese momento se desplegó un amplio operativo de búsqueda por agua y aire para intentar localizar la embarcación y a sus ocupantes.

Quiénes son los desaparecidos

Entre los pescadores identificados se encuentran los hermanos Carlos Kovach, de 60 años, y Claudio Kovach, de 50.

También fue identificado Alejandro Boscardin, de 28 años, quien era el responsable de conducir la embarcación.

Los otros dos tripulantes aún no fueron identificados oficialmente por las autoridades.

La investigación continúa mientras se realizan las pericias para confirmar si el cuerpo encontrado frente a las costas uruguayas pertenece a uno de los cinco pescadores desaparecidos.