El DT de Cabo Verde habló del duelo con Argentina y Messi en dieciseisavos

Cabo Verde hizo historia en el Mundial 2026 al clasificarse por primera vez a una fase eliminatoria de una Copa del Mundo y ahora afrontará un desafío mayúsculo: enfrentar a la Selección argentina en los dieciseisavos de final. Luego del empate sin goles frente a Arabia Saudita, el entrenador Pedro Leitao Brito, conocido como Bubista, expresó su emoción por el logro y comenzó a palpitar el duelo ante el equipo de Lionel Messi.

El seleccionado africano terminó segundo en el Grupo H, detrás de España, tras igualar sus tres partidos frente al conjunto español, Uruguay y Arabia Saudita, resultado que le permitió avanzar de ronda por primera vez en su historia.

"Somos un país pequeño"

Bubista se presentó en la conferencia de prensa envuelto en la bandera de Cabo Verde, una imagen que reflejó la trascendencia del momento para el país africano. "Todavía está fresco. Pensábamos que era una oportunidad llegar a este punto. Pensábamos que era posible", expresó el entrenador.

Luego destacó el compromiso de sus dirigidos. "El equipo tenía este ánimo de mostrar esto a todo el mundo. Estamos muy orgullosos de pasar a la siguiente fase. Somos un país pequeño, pero luchamos por lo que queremos lograr", afirmó.

El orgullo de enfrentar a la Argentina

El próximo viernes, en Miami, Cabo Verde se medirá con la Selección argentina por un lugar en los octavos de final. Para Bubista, el partido tendrá un significado especial no solo por la jerarquía del rival, sino también por el vínculo histórico entre ambos países. "Es un orgullo poder medirnos con Argentina. Argentina es un país donde tenemos lazos históricos, muchos caboverdianos han emigrado allí, pero es nuestra voluntad hacer las cosas según nuestra identidad", señaló.

El entrenador también dejó en claro que su equipo mantendrá la misma propuesta futbolística pese a enfrentar al vigente campeón del mundo. "Vamos a jugar con responsabilidad, sabiendo que Argentina tiene a Lionel Messi, que para muchos es el mejor de todos los tiempos", sostuvo.

"Es excelente jugar una eliminatoria contra Messi"

Bubista reconoció que sus futbolistas viven este compromiso como una oportunidad única. "Para todos los caboverdianos es motivo de alegría. Poder jugar contra Argentina y Messi en una eliminatoria es excelente", remarcó.

Finalmente, el entrenador resumió cuál fue la principal fortaleza de un seleccionado que se convirtió en una de las grandes revelaciones del Mundial. "La unión de nuestro equipo, mucha fuerza mental", respondió al ser consultado sobre las claves que llevaron a Cabo Verde a escribir una página histórica en la Copa del Mundo.