Argentina ya conoce a su rival en los 16avos de final del Mundial 2026: enfrentará a Cabo Verde

Argentina enfrentará a Cabo Verde en los 16avos de final del Mundial 2026 luego de finalizar como líder del Grupo J. El encuentro se disputará el viernes 3 de julio en Miami y marcará el primer cruce entre ambas selecciones.
Argentina ya tiene confirmado a su rival para el inicio de la fase eliminatoria del Mundial 2026. Luego de cerrar una impecable actuación en el Grupo J con victorias frente a Argelia y Austria, el equipo dirigido por Lionel Scaloni se medirá con Cabo Verde, que logró una histórica clasificación como segundo del Grupo H y se convirtió en una de las grandes sorpresas del certamen.
El seleccionado albiceleste selló el primer puesto de su zona tras vencer 3-0 a Argelia y 2-0 a Austria, resultados que le permitieron avanzar con puntaje ideal y ratificar su condición de candidato al título. Ahora comenzará el camino de los partidos decisivos frente a un rival que llega con el impulso de haber protagonizado una campaña inolvidable.
El encuentro por los 16avos de final se jugará el próximo viernes 3 de julio a las 19:00 (hora argentina) en el Hard Rock Stadium de Miami, escenario que recibirá uno de los cruces más atractivos del comienzo de la fase de eliminación directa.
Cabo Verde, la gran revelación del torneo
La clasificación del conjunto africano se definió en una última jornada cargada de emoción. Mientras Uruguay necesitaba vencer a España para mantener sus aspiraciones, Cabo Verde consiguió un empate sin goles frente a Arabia Saudita que le alcanzó para finalizar segundo en el Grupo H.
El seleccionado dirigido por Bubista sumó tres empates en la fase de grupos, resultados que le permitieron escribir una de las páginas más importantes de su historia deportiva. Primero igualó sin goles frente a España, luego empató 2-2 con Uruguay y finalmente obtuvo el punto necesario ante Arabia Saudita para avanzar a la siguiente instancia.
Con poco más de 525.000 habitantes, Cabo Verde se convirtió en una de las selecciones con menor población en disputar un Mundial. Su arquero Vozinha fue una de las grandes figuras del equipo, especialmente en el empate frente al conjunto español, donde sostuvo el resultado con intervenciones decisivas.
El camino de Argentina hacia el sueño del bicampeonato
El duelo del viernes será el primer enfrentamiento oficial entre Argentina y Cabo Verde. En los papeles, el conjunto albiceleste parte como favorito, aunque el rendimiento mostrado por el equipo africano durante la fase de grupos obliga a mantener la máxima concentración, publicó Infobae.
En caso de superar esta instancia, Argentina disputará los octavos de final el martes 7 de julio a las 13:00 (hora argentina) en Atlanta. Su rival saldrá del ganador del cruce entre Australia y el escolta del Grupo G, que aún permanece sin definición entre Egipto, Irán, Bélgica y Nueva Zelanda.
Si el vigente campeón continúa avanzando, los cuartos de final se jugarán el sábado 11 de julio en Kansas City, mientras que una eventual semifinal tendrá lugar el miércoles 15 en Atlanta. La gran final del Mundial 2026 está programada para el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, donde Argentina buscará defender la corona conquistada en la edición anterior y volver a escribir otra página histórica en el fútbol mundial.