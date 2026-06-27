Mundial 2026: los cruces definidos de los 16avos de final y los que quedan pendientes

La fase eliminatoria del Mundial 2026 comenzará este domingo con el duelo entre Sudáfrica y Canadá. Argentina enfrentará a Cabo Verde, mientras que Brasil jugará ante Japón y Países Bajos se medirá con Marruecos.
El Mundial 2026 ingresará este domingo en su etapa de eliminación directa con el inicio de los 16avos de final, una instancia inédita en la historia de la Copa del Mundo tras la ampliación a 48 selecciones. La fase comenzará con el partido entre Sudáfrica y Canadá y se extenderá hasta el 3 de julio.
La última jornada de la fase de grupos terminó de ordenar el cuadro eliminatorio luego de definir posiciones clave en varias zonas. Entre los resultados más destacados estuvieron la victoria de España sobre Uruguay, la clasificación histórica de Cabo Verde, el triunfo de Francia frente a Noruega y la goleada de Senegal sobre Irak.
Esos encuentros se sumaron a las clasificaciones ya consumadas de Brasil, Marruecos, Ecuador y Costa de Marfil, configurando el camino hacia la ronda de eliminación directa, donde cada partido será decisivo.
Los cruces confirmados
El primer partido de los 16avos de final será el domingo 28 de junio entre Sudáfrica y Canadá, dos seleccionados que avanzaron como escoltas en sus respectivos grupos.
Entre los cruces confirmados sobresale el de Argentina frente a Cabo Verde, una de las grandes revelaciones del certamen tras lograr una clasificación histórica. Brasil, por su parte, se enfrentará a Japón, mientras que Países Bajos tendrá como rival a Marruecos.
Otro de los encuentros definidos enfrentará a Estados Unidos con Bosnia y Herzegovina, luego de que el conjunto norteamericano terminara como líder de su grupo y su rival avanzara entre los mejores terceros.
Partidos pendientes de confirmación
Además de los cruces ya establecidos, el cuadro presenta otros enfrentamientos prácticamente definidos, aunque sujetos a la ubicación final de los mejores terceros clasificados.
Entre ellos aparecen Alemania frente a Paraguay, Francia contra Suecia, Costa de Marfil ante Noruega y España frente a Austria. También México e Inglaterra aguardan la confirmación de sus respectivos adversarios.
La fase de 16avos se disputará entre el 28 de junio y el 3 de julio con un total de 16 partidos distribuidos en distintas sedes de Estados Unidos, Canadá y México. A partir de esta instancia ya no habrá margen para el error: cada encuentro será de eliminación directa y definirá qué selecciones avanzarán a los octavos de final.
Cruces confirmados de los 16avos de final
Sudáfrica vs. Canadá - Argentina vs. Cabo Verde - Brasil vs. Japón - Países Bajos vs. Marruecos - Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina
Cruces pendientes de confirmación oficial
Alemania vs. Paraguay - Francia vs. Suecia - Costa de Marfil vs. Noruega - España vs. Austria - México (rival a confirmar) - Inglaterra (rival a confirmar).