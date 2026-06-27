Sábado fresco y algo nublado: último fin de semana de junio con probabilidad de lluvias y frío en el inicio de la semana

El último fin de semana de junio tendrá un sábado fresco y parcialmente nublado, mientras que el domingo aumentará la inestabilidad con probabilidad de chaparrones. Desde el lunes, volverán a descender las temperaturas. El pronóstico.
El frío en Entre Ríos continuará marcando el tiempo durante los próximos días, con un sábado de bajas temperaturas y cielo parcialmente nublado, seguido por un domingo con probabilidad de lluvias, fuertes ráfagas de viento y un nuevo descenso térmico que se extenderá durante el inicio de la próxima semana. El pronóstico anticipó que el invierno seguirá haciéndose sentir en toda la provincia.
Para este sábado se previó una temperatura mínima de 5 grados y una máxima de 17 °C. El cielo permanecerá parcialmente nublado durante gran parte de la jornada, mientras que los vientos del noreste soplarán entre los 7 y los 12 kilómetros por hora. Las condiciones favorecerán un día frío, aunque sin probabilidades significativas de precipitaciones.
El ambiente estable comenzará a modificarse hacia el cierre del fin de semana, cuando un sistema de inestabilidad avance sobre la región y provoque un cambio en las condiciones meteorológicas.
Domingo con probabilidad de lluvias
Para el domingo, los pronósticos indicaron la llegada de chaparrones desde el mediodía y durante buena parte de la tarde. Además de las lluvias, se esperan ráfagas de viento del sudoeste que podrían alcanzar velocidades de entre 42 y 50 kilómetros por hora.
La temperatura mínima ascenderá hasta los 10 grados y la máxima rondará los 15 °C. Sin embargo, ese leve incremento será transitorio, ya que el ingreso del aire más frío y el cambio en la dirección del viento provocarán un marcado descenso de la sensación térmica durante la jornada.
Las precipitaciones previstas marcarán la transición hacia un escenario plenamente invernal, impulsado por el avance de una nueva masa de aire de origen polar que abarcará gran parte del centro y norte del país.
El aire polar dominará el comienzo de julio
El lunes comenzará con cielo algo nublado y una mañana nuevamente fría. La presencia de un sistema de altas presiones favorecerá un eficiente enfriamiento nocturno, por lo que la temperatura mínima volverá a ubicarse por debajo de los 7 °C, mientras que la máxima apenas alcanzará los 13 grados.
El meteorólogo Sergio Jalfin adelantó a Elonce que el descenso térmico persistirá durante varios días. "A comienzos y a mitad de la próxima semana porque va a estar llegando aire frío de origen polar. Ahí volverán a bajar las temperaturas e incluso pueden darse algunas lluvias aisladas, con mínimas promediando los 5 grados y máximas de 10 a 13 grados prácticamente durante todos los días de la próxima semana", explicó.
El especialista también sostuvo que las condiciones típicamente invernales continuarán durante el cierre de junio y el comienzo de julio. "El frío va a estar instaladísimo sobre buena parte del norte y centro de Argentina. En particular, en Paraná y el resto de Entre Ríos va a haber mucho frío para este final de junio y comienzos de julio", afirmó.