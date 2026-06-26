Pronostican un fin de semana frío, con probabilidad de chaparrones y ráfagas de viento en Entre Ríos

REDACCIÓN ELONCE
El frío en Entre Ríos continuará durante el fin de semana con temperaturas bajas, probabilidad de chaparrones y ráfagas de viento. Además, anticipan el ingreso de una masa de aire polar que hará descender aún más los registros térmicos durante la próxima semana.
El frío en Entre Ríos seguirá siendo protagonista durante los próximos días. De acuerdo con el pronóstico meteorológico, el sábado se presentará con bajas temperaturas y cielo parcialmente nublado, mientras que el domingo aumentará la inestabilidad con probabilidad de chaparrones y fuertes ráfagas de viento, antes de un nuevo ingreso de aire polar previsto para la próxima semana.
Según las previsiones, el sábado la temperatura mínima será de 6 grados y la máxima alcanzará los 12 °C. El cielo permanecerá parcialmente nublado y los vientos del noreste soplarán con intensidades que oscilarán entre los 7 y los 12 kilómetros por hora, generando una jornada fría pero sin precipitaciones significativas.
Para el domingo, en tanto, las condiciones comenzarán a cambiar con la llegada de un sistema de inestabilidad. Los pronósticos indican probabilidad de chaparrones desde el mediodía y durante gran parte de la tarde, acompañados por ráfagas de viento del sudoeste que podrían alcanzar velocidades de entre 42 y 50 kilómetros por hora.
El domingo llegará con lluvias y viento
Durante la segunda jornada del fin de semana, la temperatura mínima ascenderá levemente hasta los 8 grados, mientras que la máxima se ubicará alrededor de los 14 °C. Sin embargo, el aumento térmico será momentáneo, ya que las precipitaciones y el cambio en la dirección del viento favorecerán un marcado descenso de la sensación térmica.
Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada sobre las actualizaciones del pronóstico, especialmente ante la posibilidad de ráfagas intensas y lluvias aisladas que podrían generar complicaciones en algunas zonas de la provincia.
El cambio de tiempo será el anticipo de un escenario mucho más frío que comenzará a instalarse desde los primeros días de la próxima semana, con el ingreso de una masa de aire de origen polar que afectará a gran parte del centro y norte del país.
Anticipan una semana con temperaturas muy bajas
El meteorólogo Sergio Jalfin adelantó que el descenso térmico será persistente durante los próximos días. "A comienzos y a mitad de la próxima semana porque va a estar llegando aire frío de origen polar. Ahí volverán a bajar las temperaturas e incluso pueden darse algunas lluvias aisladas, con mínimas promediando los 2 a 5 grados y máximas de 10 a 13 grados prácticamente durante todos los días de la próxima semana", explicó.
Además, el especialista remarcó que las condiciones invernales se mantendrán durante el cierre de junio y el inicio de julio. "El frío va a estar instaladísimo sobre buena parte del norte y centro de Argentina. En particular, en Paraná y el resto de Entre Ríos va a haber mucho frío para este final de junio y comienzos de julio", sostuvo.