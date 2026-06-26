Periodista venezolana relató el drama tras los terremotos en Venezuela: "Nunca había vivido algo así"

La periodista venezolana Pamela Toledo describió a Elonce el dramático panorama que atraviesa Venezuela luego de los dos terremotos que sacudieron al país el miércoles por la noche y dejaron, hasta el momento, 920 fallecidos, 3.360 heridos y un número aún indeterminado de desaparecidos.

"Ya han pasado más de 24 horas, vamos para las 48 horas desde que este doble fuerte terremoto sacudió al país. Caracas fue afectada con varios edificios derrumbados y el estado La Guaira es el más afectado, con muchos edificios que colapsaron totalmente, muchas personas desaparecidas y otras que todavía permanecen bajo los escombros", relató.

La comunicadora explicó que brigadas de rescate internacionales ya trabajan en las zonas más comprometidas. "Gracias a Dios ya han llegado rescatistas de varias partes del mundo para apoyar a todas estas personas que necesitan ayuda y comenzar a rescatar a quienes todavía están bajo los escombros", sostuvo.

Ayuda humanitaria y servicios interrumpidos

Toledo indicó que el principal aeropuerto del país también sufrió daños, aunque fue parcialmente habilitado para recibir asistencia internacional. "Parte de la infraestructura y de la pista fueron afectadas por el terremoto, pero se habilitó la rampa cuatro, que normalmente utilizan los presidentes y mandatarios. Desde allí están llegando las ayudas humanitarias", explicó.

También señaló que numerosas localidades continúan sin servicios básicos. "Muchos servicios se paralizaron por medidas de seguridad. Hay sectores donde no hay gas, no hay luz y tampoco agua potable. Además, tenemos muchos problemas de comunicación porque las redes también fueron afectadas", detalló.

"Primera vez que vivo una catástrofe así"

La periodista comparó la tragedia con otros desastres que marcaron la historia reciente de Venezuela. "Desde la tragedia de Vargas, en 1999, no sufríamos una catástrofe como esta. Es la primera vez en mi vida que me toca ser testigo de algo así", afirmó.

Según indicó, las tareas de búsqueda continúan especialmente en La Guaira y en distintos sectores de Caracas donde varios edificios colapsaron. "Hay edificios a los que todavía no pudieron acceder por la magnitud del desastre. En algunos lugares solamente los vecinos están trabajando con sus manos porque no cuentan con la maquinaria adecuada", manifestó.

Sobre la cantidad de desaparecidos, aclaró que aún no existe un registro oficial. "Todavía no hay una cifra de personas buscadas porque son muchísimas. Lo único oficial fueron los 920 fallecidos y 3.360 heridos, pero sabemos que esos números ya aumentaron", señaló.

"La alerta llegó segundos antes"

Pamela Toledo también contó cómo vivió el terremoto desde su vivienda en Caracas. "Primera vez que me llegaba una alerta de este tipo al teléfono. Estaba buscando un sonido para la alarma del celular cuando apareció el aviso de terremoto. Dos segundos después empezó a temblar muy fuerte", recordó.

Venezuela tras los devastadores terremotos

"Se comenzaron a caer las copas, los platos, todo lo de la cocina. Quedé paralizada. Lo único que pensaba era cuándo iba a parar porque la casa se movía muchísimo, como si estuviera en un barco", describió.

Además, explicó que 39 segundos después se produjo un segundo sismo todavía más intenso. "Cuando logré bajar pude observar desde mi casa enormes columnas de polvo sobre la ciudad. Eran los edificios que habían colapsado. Todo ocurrió en aproximadamente un minuto, pero fue muy, muy fuerte", concluyó.