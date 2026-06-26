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Video: Una mujer dio a luz mientras estaba atrapada bajo los escombros tras el terremoto en Venezuela

En medio de la tragedia provocada por el terremoto en Venezuela, una embarazada comenzó el trabajo de parto mientras permanecía atrapada bajo los escombros de un edificio. El bebé nació durante el operativo de rescate y ambos sobrevivieron.

26 de Junio de 2026
Milagro en mitad de la tragedia.
Milagro en mitad de la tragedia. Foto: Captura de video.

En medio de la tragedia provocada por el terremoto en Venezuela, una embarazada comenzó el trabajo de parto mientras permanecía atrapada bajo los escombros de un edificio. El bebé nació durante el operativo de rescate y ambos sobrevivieron.

El terremoto en Venezuela dejó escenas de profunda desolación, pero también historias de esperanza. Mientras el país atraviesa una de las peores tragedias de su historia reciente, una mujer embarazada dio a luz en plena calle mientras era rescatada de los escombros de un edificio que colapsó tras los dos fuertes sismos registrados el miércoles.

El hecho ocurrió en el estado de La Guaira, una de las zonas más castigadas por el doble terremoto de magnitudes 7,2 y 7,5, que sacudió al país con apenas segundos de diferencia. Hasta el momento, las autoridades informaron que la tragedia dejó al menos 598 muertos, mientras continúan las tareas de búsqueda de sobrevivientes.

Las imágenes del nacimiento recorrieron rápidamente las redes sociales y se transformaron en uno de los símbolos de esperanza en medio del desastre que atraviesa Venezuela.

Un parto en medio del operativo de rescate

 

Según relataron los rescatistas, la mujer permanecía atrapada entre los restos del edificio cuando comenzó el trabajo de parto. Ante la imposibilidad de trasladarla y la urgencia de la situación, bomberos y vecinos improvisaron un espacio de asistencia en plena calle, rodeados de escombros, hierros retorcidos y una densa nube de polvo.

"No había tiempo para trasladarla. El bebé ya estaba naciendo y tuvimos que actuar ahí mismo, entre las piedras", contó uno de los bomberos que participó del operativo.

Los presentes vivieron momentos de máxima tensión hasta que finalmente se escuchó el primer llanto del recién nacido, lo que desató una profunda emoción entre quienes participaban del rescate.

 

Madre e hijo están fuera de peligro

 

Minutos después del parto, los equipos de emergencia lograron evacuar a la mujer y al bebé, quienes fueron trasladados de urgencia a un centro de salud.

Según informaron las autoridades sanitarias, ambos permanecen internados, estables y fuera de peligro.

Temas:

Venezuela terremotos sismos bebe
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