Rompieron la vidriera de un local y robaron prendas de vestir en Paraná

REDACCIÓN ELONCE
Un comercio de indumentaria masculina sufrió un robo durante la madrugada del miércoles, cuando un delincuente rompió la vidriera con una bujía y sustrajo entre 10 y 15 prendas. Tras el hecho, los propietarios reforzaron las medidas de seguridad.
Un local de indumentaria masculina ubicado en la esquina de calles Churruarín y Grella, en Paraná, fue blanco de un robo durante la madrugada del miércoles. El hecho ocurrió alrededor de las 5, cuando un delincuente rompió uno de los paños de vidrio de la vidriera con una bujía y se llevó entre 10 y 15 prendas que estaban exhibidas en los percheros más cercanos al frente del comercio.
Juan Cruz Vince, propietario del negocio Alto Level, relató a Elonce que el episodio obligó a realizar nuevas inversiones para reforzar la seguridad del local. "Con un elemento, rompieron uno de los paños de vidrio que tenemos y sustrajeron todo lo que estaba a su alcance en los percheros", contó.
El comerciante explicó que, tras el robo, decidieron instalar rejas en la parte interior del frente vidriado. "Ya tenía rejas en la parte de afuera, así que tuvimos que poner rejas de la parte de adentro para que, si otra vez pasa, no nos saquen nada", sostuvo.
Utilizaron una bujía para romper el vidrio
Según indicó Vince, el elemento utilizado para provocar la rotura fue una bujía. "Usaron una bujía. Estaba dentro cuando yo vine y no sé si la tiraron con la mano o cómo lo hicieron, pero ese fue el elemento que hizo romper el vidrio", explicó.
El ladrón alcanzó a llevarse principalmente chalecos inflables, camperas inflables y conjuntos deportivos. "Nos robaron alrededor de 10 o 15 prendas, preferentemente chalecos inflables, camperas inflables, conjuntos, todo lo que estaba a su alcance", detalló.
Además de la mercadería sustraída, el comerciante debió afrontar los costos de reparación de la vidriera y la colocación de nuevas medidas de protección. "Gastamos en vidrio, herrero, materiales y también tuvimos toda la pérdida de las prendas", lamentó.
Preocupación por la inseguridad
Vince reconoció que el robo representó un duro golpe para el emprendimiento familiar, en un contexto económico complejo. "Como está el tema hoy en día, eso es un gasto extra. Más allá de todo eso, es el esfuerzo de una familia que hacemos a diario para llevar adelante los locales", manifestó.
Asimismo, señaló que días atrás también intentaron ingresar a otro comercio de su propiedad, dedicado a la venta de indumentaria femenina. "Tenemos otro local que se llama Amor Infinito, en calle Cervantes 43, y también en Brown 1868. En el de Cervantes intentaron entrar, astillaron parte del vidrio, pero por suerte le metimos más seguridad y no pudieron ingresar", relató.
El comerciante agregó que otros negocios de la cuadra sufrieron hechos similares. "Me habían dicho que había pasado a otros comerciantes, de la misma forma, rompiendo las vidrieras y sacando lo que podían", expresó.
La ayuda de los vecinos y la investigación
Tras el robo, fueron los propios vecinos quienes dieron aviso de lo ocurrido y permanecieron en el lugar hasta la llegada del propietario. "Ellos fueron los que me alertaron y me hicieron guardia hasta que yo llegara", agradeció.
Respecto de la investigación, indicó que realizó la denuncia correspondiente, aunque hasta el momento no hubo personas detenidas. "Por el momento se hizo la denuncia correspondiente, pero no he tenido ninguna novedad de ningún detenido", afirmó.
Finalmente, Vince agradeció el acompañamiento recibido tanto de los vecinos como del personal policial. "También quiero agradecer a la Comisaría Cuarta, que estuvo al tanto, pasó varias veces, preguntó y está haciendo su trabajo", concluyó.