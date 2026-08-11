Valle María será sede de la primera Fiesta Provincial del Trigo

REDACCIÓN ELONCE
Del 15 al 17 de octubre se realizará la primera Fiesta Provincial del Trigo. Habrá demostraciones técnicas, charlas, maquinaria y espectáculos. Autoridades y especialistas brindaron detalles a Elonce.
Este martes se presentó en la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, la primera Fiesta Provincial del Trigo que se realizará del 15 al 17 de octubre en Valle María, con tres jornadas destinadas a mostrar la importancia productiva, tecnológica y cultural que adquirió el cereal en Entre Ríos.
La propuesta reunirá al Gobierno provincial, el municipio, el INTA, la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, productores y empresas privadas.
Durante la presentación, autoridades y referentes del sector destacaron ante Elonce el crecimiento del trigo en la estructura agrícola entrerriana y anticiparon que la celebración combinará actividades técnicas con propuestas culturales y espectáculos.
Desde el Gobierno provincial, el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, señaló que la iniciativa permitirá “celebrar un cultivo, demostrar tecnología, mostrar el desarrollo que se hace en la provincia” y remarcaron que actualmente el trigo constituye “uno de los principales productos de exportación de la provincia de Entre Ríos”.
“Festejamos esta iniciativa y acompañamos desde la Provincia”, remarcó.
El crecimiento del trigo entrerriano
El presidente de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, Diego Camuñas, destacó el desempeño alcanzado por el cereal durante las últimas campañas. “Es un cultivo que los últimos años está dándonos alegría, tenemos rindes destacados con respecto a nivel nacional”, sostuvo.
No obstante, consideró que todavía existe margen para mejorar los resultados productivos. “Le faltaría un poco que los fertilicemos más, que nos dé más la ecuación para tener mejores rindes y mejor calidad del trigo, pero está dando su fruto y está muy bueno que tenga un reconocimiento en la provincia”, expresó.
Además, remarcó el espacio que el cereal ganó dentro de la agricultura entrerriana: “Es un reconocimiento a un cultivo que no lo teníamos como prioritario y que cada vez está tomando más lugar y está cambiando el rendimiento en general de la provincia”.
El aporte del INTA y la conservación del suelo
Jorge Gvozdenovich, del INTA, puso el acento en el papel que desempeña el cultivo dentro de los sistemas productivos. “Desde el punto de la ciencia y la técnica, pensar en el trigo para la provincia de Entre Ríos es clave”, afirmó.
En ese sentido, explicó que su importancia excede los rendimientos. “En la conservación del suelo, el trigo entra en la ecuación de una manera especial para conservar nuestro suelo”, indicó.
Gvozdenovich destacó además el trabajo conjunto entre instituciones públicas y privadas. “Entre Ríos está liderando el trigo, diría casi a nivel país, con unos rendimientos excepcionales”, aseguró, y consideró que la primera fiesta debe “marcar un norte claro de mostrar que Entre Ríos tiene un gran potencial”.
Tres días de actividades en Valle María
Por su parte, el intendente de Valle María, Mario Sokolovsky explicó que la organización comenzó aproximadamente diez meses atrás, luego de una propuesta surgida desde el INTA Diamante. También vinculó la elección de la región con la historia de las aldeas alemanas y el desarrollo del cereal.
“El trigo se lo merece a nivel provincial y en nuestra región, en las aldeas alemanas, que es donde justamente los alemanes trajeron e impusieron el cultivo del trigo”, manifestó.
Sobre el programa, anticipó: “Serán tres días de actividades, jueves, viernes y sábado. Termina el 17 de octubre, es el día central, pero va a haber mucha actividad de demostración técnica, ciencia y técnica, también actividades culturales, escenario, números artísticos y exposición de maquinarias y herramientas, obviamente charlas técnicas”.
El jefe comunal consideró que la propuesta “va a tener una dimensión apropiada a lo que el cultivo del trigo, se merece”. Las actividades del jueves y viernes tendrán entrada gratuita, mientras que para la jornada central del sábado se estableció un valor de ingreso de 3000 pesos, destinado a contribuir con los costos organizativos. Elonce.com