Una policía intentó separar una pelea y recibió un botellazo en el hombro

Una agente de la Policía de Chajarí resultó lesionada tras recibir un botellazo cuando intentaba separar una pelea entre jóvenes. El episodio ocurrió este lunes, alrededor de las 21, en la intersección de calles Urquiza y 3 de Febrero, frente a un drugstore.

De acuerdo con lo informado, personal policial motorizado realizaba tareas preventivas vinculadas con el cierre comercial cuando observó que un grupo de jóvenes protagonizaba una gresca.

Los efectivos descendieron para intervenir y separar a los involucrados. En ese momento, uno de los jóvenes intentó agredir a otra persona utilizando una botella de bebida, pero el elemento terminó impactando contra el hombro derecho de una de las funcionarias policiales.

Tras recibir el golpe, la agente intentó identificar al responsable de la agresión. Sin embargo, el joven se alejó corriendo y logró escapar, por lo que no pudo establecerse su identidad.

La funcionaria, de apellido Aguirre, debió ser trasladada a un centro asistencial para recibir atención médica debido a las molestias provocadas por el impacto.

Desde la Clínica de La Unión informaron que presentaba “dolor de hombro derecho a causa de politraumatismo”. Además, los profesionales indicaron reposo laboral y una interconsulta con un especialista en traumatología.