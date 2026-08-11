San Benito implementará fotomultas: dónde estarán y qué infracciones detectarán

La Municipalidad de San Benito anunció que durante los próximos días comenzará a funcionar un sistema de fotomultas en diferentes sectores de la ciudad. La medida estará acompañada por controles móviles de tránsito.

Los equipos serán instalados en tres intersecciones: avenida San Martín y avenida Friuli; avenida Friuli y avenida Guido Marizza; y bulevar Basavilbaso y avenida Guido Marizza.

Según informó el municipio, estos puntos fueron seleccionados para reforzar la fiscalización del tránsito en sectores con circulación constante de automóviles, motocicletas, ciclistas y peatones.

Qué infracciones registrarán las cámaras

El sistema permitirá identificar a los vehículos que atraviesen un semáforo en rojo. También registrará aquellos que se detengan o avancen sobre la senda peatonal, un espacio reservado para el cruce de las personas.

Los dispositivos controlarán además el exceso de velocidad. El límite máximo informado para los sectores alcanzados por la medida es de 40 kilómetros por hora.

Otra de las faltas incluidas será la circulación de motociclistas sin casco reglamentario. Las imágenes obtenidas por las cámaras serán utilizadas para comprobar las infracciones detectadas.

También habrá controles móviles

Además de los dispositivos fijos, una unidad móvil recorrerá distintos sectores de San Benito. Su ubicación variará de acuerdo con los operativos de control que se programen en la ciudad.

La Municipalidad no precisó la fecha exacta en que comenzará la aplicación de las fotomultas ni brindó detalles sobre el procedimiento de notificación, los valores de las sanciones o las vías habilitadas para efectuar descargos.

Desde el gobierno local indicaron que el sistema busca fortalecer la seguridad vial y mejorar el cumplimiento de las normas de tránsito. Antes de su puesta en marcha, se recomendó respetar la señalización, las sendas peatonales y los límites de velocidad establecidos en San Benito.