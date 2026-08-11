Litoral Mitá dará su primer show en el Teatro 3 de Febrero con invitados y fin solidario

REDACCIÓN ELONCE
Litoral Mitá presentará “Trascender” este domingo 16 de agosto, a las 21. Los músicos adelantaron a Elonce que habrá invitados, homenajes y sorpresas. Las entradas se canjean por alimentos que serán destinados a Suma de Voluntades.
Litoral Mitá dará su primer show en el Teatro 3 de Febrero este domingo 16 de agosto, desde las 21, con una propuesta que combinará música del litoral, invitados especiales, homenajes y solidaridad. Los integrantes del grupo anticiparon a Elonce detalles de “Trascender” y explicaron que las entradas se obtienen mediante la entrega de alimentos destinados a Suma de Voluntades.
Benjamín Roskopf, Esteban Frías y Ayrton Alles contaron que atravesaron las últimas jornadas con ensayos y preparativos para una presentación que tendrá un significado particular en la trayectoria del conjunto.
“Estamos muy contentos y muy felices de la fecha que se viene. Es un show bastante especial para nosotros. Es el primer show que daremos en un teatro y venimos trabajando muy duro para esto”, expresó Roskopf.
Invitados y homenajes sobre el escenario
El espectáculo tendrá diferentes momentos y homenajes a autores de Entre Ríos. Además, Litoral Mitá interpretará su nuevo material y compartirá escenario con músicos y artistas invitados.
Entre quienes participarán se encuentran Enzo Barzola, Francisco Cuestas, Sofi Morales, Marcos Rubio y Franco García, además de bailarines que aportarán la danza a la propuesta.
“Vamos a hacer un compilado de canciones con mucha gente querida y muy talentosa que nos va a acompañar también. Y los bailarines también van a estar aportando su danza, su arte, que para nosotros es sumamente importante”, adelantó Frías.
Los músicos señalaron que la preparación también contempla una importante puesta técnica y logística. En ese sentido, remarcaron la respuesta del público durante los días previos al espectáculo.
“Le decimos a la gente que busque las pocas entradas que quedan porque volaron. Gracias a Dios estamos contentos con eso también”, indicaron.
Un espectáculo a beneficio de Suma de Voluntades
Más allá de la propuesta artística, la presentación tendrá un marcado objetivo solidario. Todo lo recolectado mediante el sistema de ingreso será entregado a Suma de Voluntades, organización que desarrolla tareas de asistencia a personas en situación de vulnerabilidad.
“Todo esto es a beneficio de Suma de Voluntades para la gente que está en estado de vulnerabilidad”, explicó Alles durante la entrevista con Elonce.
En lugar de adquirir una entrada convencional, quienes quieran asistir deberán entregar uno de los kits de alimentos establecidos por la organización. Una alternativa incluye cacao, galletitas y leche larga vida, mientras que la segunda está integrada por aceite, azúcar y puré de tomate.
Los productos podrán entregarse anticipadamente en cualquiera de los tres locales de Nebitel habilitados para realizar el canje. Los puntos mencionados por los organizadores están ubicados en calle Santa Fe 25, Shopping Paso del Paraná y avenida Zanni, frente a la iglesia San José Obrero.
Cómo conseguir las entradas
Los integrantes del grupo hicieron especial hincapié en que el intercambio deberá concretarse antes del espectáculo. “Cualquiera de los kits se canjea por entradas. Quedan muy poquitas, no se lo pierdan. Tienen que hacerlo con anticipación, no pueden venir con los kits el mismo día acá al teatro”, aclararon.
Además, indicaron que la ubicación dentro de la sala será por orden de llegada. La presentación comenzará a las 21 del domingo 16, en la víspera del feriado nacional del 17 de agosto. “Es un show muy importante para nosotros y lo vamos a brindar con mucho cariño para toda la gente que venga, así que no se lo pierdan”, invitaron.
Las sorpresas que prepara Litoral Mitá
Además de los artistas anunciados, el espectáculo tendrá otros momentos que los músicos prefirieron mantener en reserva. Anticiparon que algunos estarán vinculados con familiares que los acompañaron durante su recorrido artístico.
“Hay varios momentos que se van a dar con familiares también, que por ahí son la gente que nos viene acompañando y guiando en este camino musical”, señalaron.
Y agregaron: “Sin dudas que hay otras sorpresas que las vamos a dejar para que la gente se sorprenda acá en vivo”.
La presentación en el Teatro 3 de Febrero llegará además en un momento de crecimiento para Litoral Mitá, que viene llevando la música regional hacia nuevos públicos y escenarios.
La experiencia de llevar el chamamé a Buenos Aires
Durante la entrevista, los integrantes recordaron su reciente participación en Olga, donde tuvieron la posibilidad de presentar música del litoral ante una audiencia diferente.
“Llevar el chamamé a un canal tan importante hoy en día para nosotros fue algo nuevo, para la gente de allá también. Fuimos el primer grupo que llevó música del litoral”, destacaron.
La experiencia, aseguraron, superó sus expectativas. “Fuimos con muchas expectativas y la verdad que nos recibieron de la mejor manera. Se coparon con nosotros y se pusieron a bailar”, recordaron.
“Estamos contentos de llevar nuestra música, nuestra cultura a lugares tan importantes”, concluyeron los integrantes de Litoral Mitá ante Elonce, a pocos días de afrontar una de las presentaciones más especiales de su recorrido artístico.