Luck Ra habló por primera vez de la separación y aclaró los rumores que rodearon su ruptura

A 11 días de confirmarse su separación de La Joaqui, Luck Ra decidió responder a las críticas y especulaciones que circularon en las redes sociales. El cantante también se refirió directamente a los rumores que involucraron a Tuli Acosta como una posible tercera persona en la relación.

El artista cordobés realizó el descargo a través de una historia publicada en su cuenta de Instagram, donde cuenta con más de tres millones de seguidores. Su mensaje llegó luego de que La Joaqui hablara públicamente sobre la ruptura.

“Para la gente que no sabe ni cuántos años tengo, tengo 27, no 28. Busco un duelo tranquilo, privado, en paz. Ya soy adulto”, escribió el intérprete de “Hola perdida” al explicar cómo intenta atravesar este momento.

La aclaración sobre Tuli Acosta

En el mismo comunicado, Luck Ra negó que hubiera mantenido algún vínculo sentimental con Tuli Acosta. La influencer recibió numerosos cuestionamientos en las redes a partir de las versiones sobre una posible infidelidad.

“Ya se dijo, pero aún no salió de mi boca. Con Tuli no pasó absolutamente nada”, afirmó el cantante. Después, utilizó el humor para referirse a su situación y anticipó que ampliaría sus declaraciones luego de realizar un viaje.

Descargo de Luck Ra.

El descargo apareció después de la participación de La Joaqui en PH, Podemos Hablar, donde la cantante habló sobre el final de la relación. La artista mantuvo un tono moderado y sostuvo que no existieron villanos dentro de la historia.

Cómo atravesaron públicamente la ruptura

Antes de expresarse directamente, Luck Ra había compartido fotografías relacionadas con reuniones y asados. En una de ellas incluyó un corazón remendado, interpretado por sus seguidores como una referencia al proceso emocional posterior a la separación.

La Joaqui, por su parte, publicó un comunicado donde reconoció que necesitaba tiempo para procesar lo ocurrido. También anunció la suspensión de algunas entrevistas y apariciones públicas para priorizar su bienestar personal.

“No creo que haya villanos en esta historia; no los hay. Solo hay personas diferentes, con formas distintas de sentir, de amar, de actuar y de atravesar la vida”, escribió la cantante. Además, señaló que tanto su expareja como la amiga involucrada en los rumores fueron personas importantes para ella.