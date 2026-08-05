Tuli Acosta negó un romance con Luck Ra y habló de La Joaqui: “Lo siento como un hermano”

Tuli Acosta rompió el silencio sobre los rumores que la vincularon sentimentalmente con Luck Ra y negó haber sido la tercera en discordia en la relación del cantante con La Joaqui. Invitada a La Mañana de Moria, la artista aseguró que entre ambos existe una amistad muy cercana, pero descartó cualquier vínculo romántico.

“A Facu lo siento como un hermano. Es uno de mis mejores amigos, pero lo veo como a alguien de mi familia. Yo creo que él también se siente así”, afirmó Acosta al hablar sobre Facundo Almenara Ordóñez, conocido artísticamente como Luck Ra.

La influencer fue categórica al explicar cómo percibe el vínculo entre ambos. “Uno se da cuenta cuando el otro siente algo distinto, y no es el caso. Pongo las manos en el fuego de que eso no es así”, sostuvo.

Por qué cree que la señalaron

Durante la entrevista, Tuli reflexionó sobre las razones por las que su nombre quedó involucrado en las versiones sobre la relación de Luck Ra y La Joaqui. Según planteó, existe una tendencia a responsabilizar a las mujeres ante este tipo de rumores.

“Yo creo que todo esto pasó porque a la gente le gusta el lío, por eso me señalan a mí. Creo que va más allá de mi persona y de este conflicto”, manifestó.

Luego profundizó su postura: “Creo que siempre sucede que se termina poniendo el ojo más en la piba que en el chabón, haya fuentes o no, haya hilo para tirar o no. La gente se lo inventa”.

Acosta reconoció que suele compartir tiempo con Luck Ra, aunque insistió en que la cercanía responde exclusivamente a la amistad que mantienen. “Es lógico que nos vean juntos porque hay confianza y porque compartimos mucho, pero nunca hubo algo más que eso, más que amistad”, aseguró.

Qué dijo sobre La Joaqui

Otro de los puntos que llamó la atención durante la entrevista fue la revelación de Tuli acerca de su relación con La Joaqui. La influencer contó que mantiene contacto con la cantante y aseguró que nunca necesitó darle explicaciones sobre Luck Ra.

“Puertas adentro las cosas siempre estuvieron claras”, expresó inicialmente.

Luego agregó: “Estoy en contacto con ella y no le tuve que aclarar nada porque no era necesario, porque para ella nunca existió ese pensamiento entre él y yo”.

De esta manera, Acosta buscó cerrar las versiones que la ubicaban como tercera persona en el vínculo entre los artistas y sostuvo que quienes estaban involucrados conocían desde un principio la naturaleza de su amistad con el cantante cordobés.

La explicación sobre la noche que durmieron juntos

Moria Casán también le preguntó por uno de los rumores que más repercusión había generado: la versión de que Tuli y Luck Ra habían dormido juntos.

Acosta confirmó que existió una situación de ese tipo, aunque aclaró que ocurrió en un contexto completamente diferente al que se instaló públicamente. “La única vez que con Facu dormimos juntos no éramos solo nosotros dos, éramos como cinco. Dormimos con la pata del otro en la cara”, relató.

Finalmente, explicó que aquella situación ocurrió mientras participaban de transmisiones y actividades junto a otras personas. “Los que no estábamos en stream nos tirábamos a dormir, pero la cámara estaba siempre prendida. Era como un reality pero más casero, con una cámara. Cuando vinimos a Buenos Aires nunca más pasó eso”, concluyó.