Sancionaron con 55 días de arresto a exjefe policial por un faltante de más de $6 millones

El Gobierno de Entre Ríos oficializó una sanción disciplinaria contra el comisario mayor Ramón Alejandro Albornoz, quien se desempeñó como jefe departamental Uruguay, en el marco del sumario administrativo iniciado tras la denuncia por un millonario faltante de dinero en el Casino de Oficiales y el Círculo Policial de esa dependencia.

La medida quedó establecida mediante el decreto Nº 1905, publicado este miércoles en el Boletín Oficial. A través de esa norma, el gobernador Rogelio Frigerio le impuso 55 días de arresto, al considerar acreditadas graves irregularidades en el manejo de fondos pertenecientes a la institución policial.

El expediente administrativo se inició luego de que, el 9 de junio de 2024, trascendiera la existencia de un presunto faltante de 40 millones de pesos en la División Logística de la Jefatura Departamental Uruguay y de 6 millones de pesos correspondientes al Círculo Policial.

Auditoría y faltante de fondos

Tras conocerse la denuncia, la Dirección General de Asuntos Internos realizó actuaciones preliminares y posteriormente ordenó la instrucción de un sumario administrativo. Según el decreto, una auditoría interna relevó documentación contable, balances, conciliaciones bancarias y libros de caja de la División Logística.

Durante la investigación también intervino la comisaria inspectora Etelvina Raquel Piccini, quien asumió posteriormente la presidencia del Círculo Policial y la Subjefatura Departamental Uruguay. Al tomar posesión formal de la administración del Casino de Oficiales dejó asentado en un acta que existía un faltante de 6.391.411,14 pesos.

La funcionaria comunicó esa situación mediante una nota dirigida a Albornoz para que regularizara la situación contable.

Los fundamentos de la sanción

En los fundamentos del decreto, el Poder Ejecutivo sostuvo que la conducta del exjefe departamental vulneró "de manera insoslayable las obligaciones y deberes propios a su antigüedad, jerarquía y cargo policial", al tratarse de la máxima autoridad de la Departamental Uruguay.

Además, señaló que Albornoz "no guardó la actitud de compromiso profesional que le es exigible" y concluyó que dispuso de parte del dinero proveniente de los descuentos mensuales efectuados a los efectivos policiales asociados al Círculo Policial.

El decreto precisó que el faltante ascendió a 6.391.411,14 pesos, lo que ocasionó "un grave perjuicio al acervo societario".

También fue sancionada la subjefa

La investigación administrativa también alcanzó a la comisaria inspectora Etelvina Piccini. Según el Gobierno, aunque asumió formalmente la presidencia del Círculo Policial el 8 de mayo de 2024 y constató el faltante de dinero, dejó transcurrir casi un mes antes de intimar a Albornoz para regularizar la situación.

El decreto cuestionó ese accionar al sostener que existió "un injustificado transcurso temporal" y remarcó que la funcionaria no informó oportunamente los hechos a sus superiores ni dio intervención a la Justicia pese a la posible comisión de un delito.

Por esa conducta, Piccini ya había sido sancionada con 25 días de arresto mediante resoluciones internas que quedaron firmes en enero de este año.

La causa penal continúa

Mientras avanzaba el sumario administrativo, el Ministerio Público Fiscal informó que Ramón Albornoz fue citado a declarar en calidad de imputado por el presunto delito de peculado.

En paralelo, dos pericias contables incorporadas al expediente detectaron numerosas irregularidades en los registros de movimientos de dinero. Sin embargo, los peritos señalaron que la desorganización administrativa existente durante las distintas gestiones impidió emitir un dictamen concluyente sobre la totalidad de las operaciones financieras.