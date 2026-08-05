Crimen por encargo y “una prueba de amor”, la hipótesis detrás del crimen de adolescente correntina

El caso Cecilia Lazcano dio un giro después de que nuevas evidencias llevaran a investigar como un posible homicidio la muerte de la adolescente de 16 años ocurrida en Alvear, Corrientes. Un joven de la misma edad, que sería compañero de colegio de la víctima, quedó detenido mientras la Justicia profundizó las pericias sobre teléfonos celulares y otros elementos secuestrados.

La investigación había comenzado bajo la hipótesis de un posible suicidio, pero el análisis de las lesiones y la incorporación de imágenes captadas por cámaras de seguridad modificaron el rumbo de las pesquisas. Una filmación habría registrado a Cecilia caminando durante la madrugada junto al adolescente que posteriormente fue detenido.

Entre los elementos incorporados a la causa también apareció el teléfono celular de la víctima, que no había sido encontrado inicialmente. Según la información difundida, el dispositivo estaba en poder del adolescente investigado y será sometido a pericias para reconstruir las últimas comunicaciones de Cecilia.

Qué ocurrió durante la madrugada

De acuerdo con la reconstrucción conocida hasta el momento, durante la noche del 15 de julio Cecilia había permanecido en la casa de una amiga. Cerca de las 3 de la madrugada del día siguiente habría abandonado la vivienda luego de recibir un mensaje.

Las cámaras de seguridad posteriormente incorporadas a la investigación habrían registrado a la adolescente caminando junto a un joven de 16 años. En las imágenes, según trascendió, también se observó que el acompañante llevaba una pala.

Poco después, un llamado alertó sobre gritos de auxilio en inmediaciones de la antigua estación ferroviaria de Alvear. Cecilia fue encontrada gravemente herida, con una profunda lesión en el cuello y heridas en sus muñecas.

Cecilia murió durante la derivación

Una ambulancia trasladó inicialmente a la adolescente al Hospital de Alvear “Dr. Miguel Sussini”. Debido a la gravedad de su cuadro, los profesionales resolvieron derivarla hacia un centro asistencial de mayor complejidad. Sin embargo, la adolescente murió durante el traslado como consecuencia de las graves heridas que presentaba.

En los primeros momentos, las características de las lesiones llevaron a considerar la posibilidad de una muerte autoinfligida. No obstante, la familia manifestó sus dudas sobre esa hipótesis y reclamó que se profundizara la investigación.

Las pruebas que modificaron la investigación

Uno de los elementos que llamó la atención de los investigadores fue que el teléfono celular de Cecilia no se encontraba en el lugar donde fue hallada. Además, las características de las lesiones comenzaron a ser revisadas por personal especializado.

A la investigación se sumaron efectivos especializados de áreas de investigaciones criminales y Delitos Complejos. Según la información difundida sobre el expediente, el análisis realizado permitió poner en duda que la adolescente hubiera podido provocarse por sí misma todas las lesiones.

El avance decisivo habría llegado con las imágenes de cámaras de vigilancia que mostraron a Cecilia acompañada durante sus últimos momentos conocidos. A partir de allí, las pesquisas comenzaron a orientarse hacia la posible participación de otra persona.

Allanamientos y un adolescente detenido

Con autorización de la Justicia de Garantías se realizaron allanamientos en diferentes domicilios de Alvear. Durante los procedimientos se secuestraron dispositivos electrónicos y documentación considerada de interés para esclarecer lo ocurrido.

Entre los elementos incautados figuraron una notebook, una tablet y teléfonos celulares. También se informó sobre el hallazgo de unas zapatillas con manchas que serían de sangre y que deberán ser sometidas a las correspondientes pericias.

En uno de los procedimientos fue detenido J.G., de 16 años, señalado como el adolescente que habría quedado registrado por las cámaras caminando junto a Cecilia antes de que fuera encontrada gravemente herida.

"Encargo fatal"

Fuentes cercanas a la investigación, revelaron a Diario Época, que todo habría sido producto de un altercado que días antes había mantenido la víctima con otra chica del colegio al que asistían. Esta situación tensa, con pelea cuerpo a cuerpo, habría sido el detonante del presunto "encargo" que aquella menor, hija de un efectivo de la Policía correntina, le habría hecho a su novio, quien actualmente se encuentra arrestado en torno al caso pidiéndole, dicen, "una prueba de amor hacia ella".

Las pericias sobre los teléfonos celulares serán determinantes para establecer las comunicaciones mantenidas entre los adolescentes, reconstruir qué motivó a Cecilia a abandonar la vivienda de su amiga durante la madrugada y determinar si existió planificación previa.

Conmoción entre compañeros y vecinos

El caso generó una fuerte conmoción en Alvear debido a la edad de la víctima y de las personas que aparecen vinculadas a la investigación. Cecilia y los adolescentes investigados pertenecían al mismo ámbito escolar.

La comunidad había quedado inicialmente impactada por la muerte de la joven y volvió a conmocionarse cuando la investigación comenzó a considerar la hipótesis de un homicidio.

La causa continuará con el análisis del material electrónico, las imágenes de las cámaras de seguridad y los demás elementos secuestrados. Esas pruebas serán centrales para reconstruir las últimas horas de Cecilia Lazcano y determinar las responsabilidades penales correspondientes.