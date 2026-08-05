Camión con semirremolque despistó en el acceso a Concordia: dos personas fueron hospitalizadas

Un camión que transportaba vehículos despistó este miércoles por la mañana en el acceso a Concordia. El siniestro ocurrió alrededor de las 10:30 sobre la Autovía Gervasio Artigas, a la altura del kilómetro 251.

El vehículo involucrado fue un Ford Cargo 2042 con semirremolque, que circulaba en sentido sur-norte. La unidad provenía de la provincia de Córdoba y tenía como destinos las ciudades entrerrianas de Chajarí y La Paz.

Por motivos que deberán establecerse, el conductor perdió el control del transporte, salió hacia la banquina este y chocó contra carteles de señalización ubicados junto a la ruta.

Una mujer y una niña fueron trasladadas al hospital

En el camión viajaban el conductor, una mujer de 28 años y una niña de seis. Las dos acompañantes fueron asistidas en el lugar y posteriormente trasladadas en ambulancia al Hospital Delicia Concepción Masvernat de Concordia.

El parte inicial indicó que ambas fueron derivadas para determinar el carácter de las lesiones. Una ampliación posterior mencionó que una de las personas presentaba un corte en el cuero cabelludo, aunque no precisó su identidad ni informó si requería internación.

Debido a las diferencias entre las primeras comunicaciones oficiales, se aguardaba el correspondiente informe médico para conocer con precisión el estado de las personas que viajaban en el vehículo.

El tránsito permaneció habilitado

Personal del Puesto de Control Vial Concordia y de la comisaría de Calabacilla intervino en el operativo desplegado en el acceso a Concordia. También trabajó una unidad sanitaria para asistir a los ocupantes.

El camión quedó sobre la banquina y no fue necesario interrumpir completamente la circulación. Los agentes regularon el paso de los vehículos mientras se desarrollaban las tareas de asistencia y seguridad.

Las autoridades buscarán establecer qué provocó el despiste y la posterior colisión contra la cartelería vial. El tránsito continuaba habilitado en ambos sentidos, aunque se recomendaba circular con precaución por el sector.