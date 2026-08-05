Pago del ex Potenciar Trabajo de ANSES: quiénes cobran $78.000 durante agosto

El programa Potenciar Trabajo fue reemplazado por dos líneas de asistencia con objetivos y destinatarios diferentes. En agosto de 2026, una parte de sus antiguos titulares continuará percibiendo $78.000 mediante el Programa de Acompañamiento Social.

Aunque la acreditación se realiza a través de los mecanismos de pago de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), el programa se encuentra bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano. Los beneficiarios no deben inscribirse nuevamente ni efectuar gestiones todos los meses para recibir el depósito.

La división del antiguo plan estableció dos grupos. Volver al Trabajo quedó orientado a quienes pueden mejorar sus posibilidades de inserción laboral mediante capacitación y prácticas formativas, mientras que Acompañamiento Social concentra a las personas que enfrentan mayores dificultades para acceder a un empleo formal.

Quiénes cobran el ex Potenciar Trabajo

Acompañamiento Social prioriza a personas mayores de 50 años, madres con cuatro o más hijos menores de 18 años y hogares atravesados por condiciones de alta vulnerabilidad. También contempla situaciones particulares relacionadas con discapacidad, falta de cobertura social e ingresos informales.

La finalidad de la asistencia no se limita al pago mensual. El programa contempla acciones vinculadas con la salud, la educación, la nutrición, el acceso a derechos y el fortalecimiento de emprendimientos familiares o comunitarios.

Capital Humano extendió su continuidad mediante la Resolución 90/2026. La normativa amplió su vigencia de 24 a 48 meses desde la entrada en vigor de los lineamientos originales, aunque aclaró que su aplicación estará sujeta a la disponibilidad presupuestaria.

Cuánto se cobra y cómo consultar el depósito

Los titulares de Acompañamiento Social recibirán $78.000 durante agosto. El monto se deposita directamente en la cuenta bancaria informada para el cobro, por lo que puede utilizarse con tarjeta de débito, retirarse en cajeros automáticos o administrarse mediante los canales habilitados por cada entidad.

Para verificar la fecha y el lugar de acreditación, los beneficiarios pueden ingresar a Mi ANSES con su CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Allí deberán consultar la sección correspondiente a cobros y prestaciones vigentes.

La continuidad del pago no significa que vuelva a funcionar Potenciar Trabajo con su estructura anterior. Se trata de una prestación distinta, dirigida exclusivamente a quienes fueron transferidos a Acompañamiento Social y mantienen las condiciones requeridas por el programa.