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Una visita inesperada: un ciervo apareció dentro de un taller mecánico en San Benito

El animal ingresó inesperadamente a un taller mecánico de San Benito. Los trabajadores lograron guiarlo con cuidado hasta que pudo regresar tranquilamente hacia el campo.

5 de Agosto de 2026
Un ciervo apareció dentro de un taller mecánico
Un ciervo apareció dentro de un taller mecánico

El animal ingresó inesperadamente a un taller mecánico de San Benito. Los trabajadores lograron guiarlo con cuidado hasta que pudo regresar tranquilamente hacia el campo.

Un ciervo apareció dentro de un taller mecánico de San Benito y protagonizó una particular escena que quedó registrada en imágenes y posteriormente fue difundida a través de las redes sociales. Los trabajadores del establecimiento consiguieron orientar al animal para que pudiera abandonar el lugar sin inconvenientes.

 

La situación ocurrió en un taller ubicado en calle Seguí de la vecina localidad. En las imágenes se observó al ejemplar entre vehículos, herramientas y equipamiento del establecimiento.

 

De acuerdo con la publicación, los trabajadores actuaron con precaución para conducir al ciervo hacia la salida. Finalmente, el animal logró abandonar las instalaciones y regresar hacia una zona de campo.

La reacción del dueño del taller

La inesperada presencia del ciervo generó sorpresa entre quienes se encontraban en el establecimiento. Según relató la publicación que difundió las imágenes, el propietario destacó particularmente el comportamiento del animal durante el episodio.

 

El dueño del taller manifestó que el ciervo “parecía entender lo que le decían”, mientras intentaban indicarle cómo encontrar la salida del establecimiento.

 

Finalmente, el ejemplar pudo salir tranquilamente del taller y no se registraron incidentes ni personas lesionadas durante la particular situación.

Temas:

San Benito ciervo taller mecánico Entre Ríos
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