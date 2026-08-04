Maxi Salas explotó tras su salida de River: “Estoy muy enojado, nos trataron muy mal”

Maxi Salas rompió el silencio tras ser apartado del plantel de River junto a otros 14 futbolistas. “No merecíamos terminar así”, cuestionó antes de incorporarse a Independiente Rivadavia, donde jugará a préstamo durante un año.
Maxi Salas dejó River y viajó hacia Mendoza para convertirse en nuevo jugador de Independiente Rivadavia, pero antes de incorporarse al equipo dirigido por Alfredo Berti rompió el silencio y expresó su malestar por la manera en que terminó su etapa en el Millonario. El delantero había sido apartado del plantel junto a otros 14 futbolistas.
Salas se mostró especialmente crítico con el trato que recibió el grupo de jugadores marginados y cuestionó la decisión institucional. “Estoy muy enojado con River, nos trataron muy mal. No merecíamos terminar así. Hay formas de tratar a un jugador, pero esto no estuvo bien”, manifestó durante una entrevista con radio La Red.
El atacante también describió cómo fueron los últimos días de los futbolistas que habían quedado fuera de la consideración del cuerpo técnico. “No está bueno estar encerrado en el container porque ante todos somos humanos”, expresó. Además, reveló que Leonardo Ponzio fue el único que se acercó a visitar al grupo durante ese período.
Cómo le comunicaron que no seguiría en River
Según relató Salas, Pablo Longoria, nuevo director deportivo del club, fue quien se encargó de comunicarle la determinación de River. La noticia llegó mediante un llamado telefónico y significó que el atacante dejara de trabajar junto al resto del plantel profesional.
“Nos llamó por teléfono y nos dijo que no teníamos que presentarnos con el plantel”, relató el exdelantero de Racing al recordar el momento en que tomó conocimiento de la decisión institucional.
A partir de entonces comenzó a definirse su futuro. Si bien inicialmente River pretendía desprenderse definitivamente de su ficha mediante una venta, la falta de propuestas que cumplieran con las expectativas económicas llevó a la dirigencia a evaluar otras alternativas.
Los detalles de la salida de Maxi Salas
Finalmente, River acordó ceder a Maxi Salas a Independiente Rivadavia por un año. El préstamo se concretó sin cargo y contempla una opción de compra cercana a los cuatro millones de dólares para el conjunto mendocino, publicó TN.
La operación representó un cambio respecto de la intención inicial del Millonario, que buscaba recuperar parte de la inversión realizada por el futbolista. River había desembolsado ocho millones de euros en julio de 2025 para ejecutar la cláusula de salida que Salas tenía en Racing.
Sin ofertas para concretar una transferencia definitiva, el préstamo a Independiente Rivadavia apareció como la alternativa para que el delantero pudiera volver a tener continuidad. El atacante de 28 años viajó hacia Mendoza para ponerse a disposición de su nuevo entrenador.
El pedido de Berti para sumarlo a Independiente Rivadavia
La llegada de Salas se produjo a partir de un pedido de Alfredo Berti. El entrenador buscaba reforzar el ataque luego de la salida de Sebastián Villa, quien dejó el conjunto mendocino para incorporarse a Boca.
El delantero nacido en Curuzú Cuatiá tendrá además la posibilidad de disputar la Copa Libertadores con Independiente Rivadavia. Su participación en la competencia internacional dependerá ahora de las decisiones futbolísticas que tome Berti.
El cambio de club le permitirá intentar recuperar protagonismo después de haber quedado fuera de la consideración en River. Su salida estuvo marcada, sin embargo, por el malestar que hizo público antes de comenzar esta nueva etapa profesional.
Los números de Salas durante su paso por River
Durante su ciclo con la camiseta de River, Salas disputó 37 partidos oficiales. En ese período convirtió siete goles y aportó dos asistencias, antes de quedar marginado del plantel junto con otros futbolistas.
Su última presentación con el conjunto de Núñez se produjo el 27 de mayo. En aquel encuentro, el delantero convirtió el único gol del triunfo frente a Sporting Cristal por la Copa Sudamericana.