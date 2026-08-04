Nunca es tarde para hacer deporte: Suricatas invita a los adultos a sumarse al club

REDACCIÓN ELONCE
Desde el maxibásquet hasta el newcom, Suricatas Club es un espacio para compartir, competir y hacer actividad física. La institución también se prepara para recibir el 26° Torneo Internacional de Clubes de Maxibásquet de Paraná.
Nunca es tarde para hacer deporte y esa es la invitación que realiza Suricatas Club de Paraná, una institución que desde hace 26 años promueve la actividad física entre adultos a través del maxibásquet y, desde hace cinco, también del newcom. Con entrenamientos abiertos y un fuerte sentido de pertenencia, el club busca sumar nuevos integrantes y dar a conocer una propuesta que combina deporte, amistad y vida saludable.
La historia de Suricatas comenzó con un grupo de mujeres que compartieron equipos de básquet desde jóvenes y que, con el paso del tiempo, decidieron seguir vinculadas al deporte a través del maxibásquet. Ese recorrido derivó en la creación de una asociación civil y, más tarde, de un club propio.
"Esto tiene que ver con el básquet y con haber jugado desde muy chiquitas juntas. El grupo se fue consolidando y gracias al torneo pudimos transformarnos en un club. Dijimos: 'Nos empoderamos, vamos a hacer nuestro club'", recordó Norma Santangelo, tesorera e integrante de la subcomisión de newcom, en diálogo con Elonce.
Una propuesta abierta para quienes quieran empezar
Actualmente, Suricatas desarrolla sus actividades en su cancha ubicada en el Club Alumni, donde entrena sus equipos de maxibásquet y también newcom, un deporte que se incorporó para ofrecer una alternativa a quienes ya no podían continuar jugando al básquet o simplemente buscaban una nueva actividad.
"Hay mucha diversión. Lo más importante es juntarnos, hacer amistades y animarse", destacó Susana Balducci, jugadora de newcom. En ese sentido, invitaron a hombres y mujeres a acercarse a los entrenamientos, conocer la disciplina y probar una actividad que no exige experiencia previa.
Desde el club remarcan que no existe un límite de edad para participar. "Si alguien nunca hizo deporte puede empezar a los 60 o a los 70 años. Y quien ya practicó alguna disciplina encuentra un lugar para seguir compitiendo y compartiendo", señalaron.
Deporte, pertenencia y un torneo que reúne a cientos de jugadores
Además del crecimiento del newcom, Suricatas mantiene una intensa actividad en el maxibásquet con equipos en las categorías +40, +45, +50 y +60, varias de las cuales obtuvieron destacados resultados en el último Campeonato Argentino.
La institución también trabaja para incorporar nuevos jugadores, especialmente al equipo mixto de newcom, y continúa fortaleciendo un proyecto que pone el foco en la permanencia de los integrantes y en la construcción de un grupo antes que en los resultados deportivos.
Mientras abre sus puertas a nuevos participantes, Suricatas ya organiza una nueva edición del Torneo Internacional de Clubes de Maxibásquet de Paraná, que se realizará del 28 de octubre al 1 de noviembre. "Es básquet y también es una fiesta", resumió Santangelo sobre un evento que cada año reúne a equipos de distintos puntos del país y del exterior y que se convirtió en uno de los principales encuentros deportivos de la ciudad.