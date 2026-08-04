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Deportes Conmoción en las artes marciales mixtas

Murió Allan Nascimento, reconocido luchador brasileño de UFC, a los 34 años

El luchador de UFC Allan Nascimento murió a los 34 años y fue encontrado sin vida en su departamento. La organización expresó sus condolencias a familiares y allegados.

4 de Agosto de 2026
Conmoción en la UFC.
Conmoción en la UFC.

El luchador de UFC Allan Nascimento murió a los 34 años y fue encontrado sin vida en su departamento. La organización expresó sus condolencias a familiares y allegados.

El luchador de UFC Allan Nascimento murió a los 34 años y fue encontrado sin vida este lunes en su departamento de San Pablo, Brasil. La organización confirmó oficialmente el fallecimiento del deportista, quien habría sufrido un ataque cardíaco mientras dormía.

De acuerdo con la información difundida por UFC Brasil, Nascimento fue hallado inconsciente durante la mañana. Personal médico acudió al domicilio para intentar asistirlo y realizó maniobras de reanimación.

Pese a los esfuerzos de los profesionales, el peleador no logró recuperar sus signos vitales y su fallecimiento fue confirmado en el lugar. La noticia generó conmoción entre seguidores y representantes de las artes marciales mixtas.

 

El mensaje de UFC tras la muerte de Allan Nascimento

 

Tras conocerse la noticia, UFC Brasil difundió un comunicado para acompañar a los seres queridos del deportista y expresar el pesar de la organización.

"Nuestros pensamientos y más profundas condolencias están con la familia, amigos, compañeros de equipo y seres queridos de Allan en este momento increíblemente difícil", manifestaron desde UFC Brasil.

La muerte del luchador provocó una inmediata repercusión entre fanáticos, colegas y personas vinculadas a la disciplina, quienes publicaron mensajes de despedida y recordaron distintos momentos de su trayectoria profesional.

 

Quién era Allan Nascimento

 

Conocido como "Puro Hueso", Allan Nascimento había nacido el 11 de septiembre de 1991 en San Pablo y desarrolló una extensa carrera profesional dentro de las artes marciales mixtas.

El brasileño compitió principalmente en la categoría mosca y llegó a formar parte de UFC, la principal organización internacional de MMA. Durante su trayectoria profesional disputó 29 combates, con un balance de 22 victorias y siete derrotas.

Su última presentación había sido el pasado 20 de junio, cuando enfrentó al estadounidense Mitch Raposo en el evento UFC Vegas 119. En aquella oportunidad, Nascimento perdió el combate por decisión dividida.

 

Conmoción por la muerte del peleador brasileño

 

La confirmación de su fallecimiento generó numerosas expresiones de pesar dentro del ambiente de las artes marciales mixtas. Seguidores y miembros de la comunidad deportiva recordaron su paso por el octágono y enviaron mensajes de acompañamiento a su familia.

Nascimento había construido una carrera de varios años en el deporte profesional y había conseguido consolidarse dentro de una de las categorías más competitivas de las MMA.

Temas:

allan nascimento fallecimiento UFC Artes Marciales Mixtas
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