Enner Valencia, el experimentado delantero que podría llegar a Boca

La dirigencia de Boca continúa trabajando para incorporar un delantero durante el tramo final del mercado de pases. Ante la situación incierta de Adam Bareiro, el nombre que comenzó a tomar fuerza en las últimas horas es el de Enner Valencia, quien tiene el pase en su poder.

El ecuatoriano de 36 años quedó en libertad de acción luego de finalizar su vínculo con Pachuca de México. Su condición contractual representa una ventaja, debido a que el Xeneize podría negociar directamente con el futbolista sin tener que pagar una transferencia.

Valencia aparece como una nueva posibilidad después de que Ezequiel “Chimy” Ávila también fuera incluido entre los jugadores evaluados. El delantero argentino se encuentra libre tras su último paso por el Betis de España, aunque todavía no existe un acuerdo para su llegada.

Enner Valencia rechazó jugar en Talleres

Antes de ser relacionado con Boca, Valencia tenía encaminada su incorporación a Talleres de Córdoba. Allí podía reencontrarse con Jorge Sampaoli, el entrenador que lo hizo debutar profesionalmente en Emelec durante 2010.

Sin embargo, el atacante le comunicó al conjunto cordobés que no aceptaría la propuesta. También quedó descartada, al menos por el momento, la posibilidad de regresar a Emelec, debido a que su intención es continuar su carrera fuera de Ecuador.

Ener Valencia.

El delantero viene de participar con la selección ecuatoriana en el Mundial 2026. Disputó los cuatro encuentros de su equipo, aunque no pudo convertir. En sus anteriores participaciones mundialistas había marcado tres goles en Brasil 2014 y otros tres en Qatar 2022.

Valencia también es el máximo goleador histórico de Ecuador, con 49 tantos. Su experiencia internacional y su capacidad para desempeñarse como referencia ofensiva lo convirtieron en una opción para el plantel dirigido por Rodolfo Arruabarrena.

Los cupos que podría liberar Boca

Para incorporar a Valencia o Ávila, Boca necesita habilitar nuevos lugares mediante transferencias al exterior, ya que ninguno de los dos futbolistas fue inscripto antes del cierre general del libro de pases.

Uno de los jugadores que dejará el club es Santiago Zampieri. El lateral izquierdo nacido en 2007, con actuaciones destacadas en la Reserva, continuará su carrera en Montevideo City Torque sin haber debutado oficialmente en Primera.

También está prevista la salida de Iker Zufiaurre hacia Albion. Como ambos juveniles serán cedidos al fútbol uruguayo y cumplieron con el porcentaje mínimo de planillas exigido durante el último año, sus transferencias le permitirán al Xeneize obtener dos cupos adicionales.

De concretarse estos movimientos, la dirigencia tendrá plazo hasta el 2 de septiembre para sumar refuerzos. Enner Valencia aparece actualmente como una alternativa concreta, aunque todavía resta conocer si Boca avanzará con una propuesta formal.