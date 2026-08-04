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Sociedad

Se retoma el pago de haberes para activos y pasivos entrerrianos: cronograma

Este martes se retoma el cronograma de pagos para estatales de Entre Ríos. Perciben sus haberes quienes cobran entre $980.001 y $1.280.000. El esquema finalizará el próximo lunes.

4 de Agosto de 2026
Se retoma el cronograma de pagos en la administración entrerriana
Se retoma el cronograma de pagos en la administración entrerriana

Este martes se retoma el cronograma de pagos para estatales de Entre Ríos. Perciben sus haberes quienes cobran entre $980.001 y $1.280.000. El esquema finalizará el próximo lunes.

El cronograma de pagos para estatales de Entre Ríos se retoma este martes 4 de agosto con la acreditación de los haberes correspondientes a julio para quienes perciben entre $980.001 y $1.280.000.

 

Vale recordar que el esquema dispuesto por el Gobierno provincial comenzó el pasado sábado 1 de agosto, cuando quedaron disponibles los salarios de hasta $980.000, cuya fecha formal de pago correspondía al lunes 3.

 

Según informó el Ministerio de Economía y Servicios Públicos, las acreditaciones continuarán durante toda la semana de acuerdo con los montos de los haberes de trabajadores activos y pasivos de la administración pública.

Cómo sigue el cronograma

  • Miércoles 5 de agosto: haberes desde 1.280.001 hasta 1.470.000 pesos.
  • Jueves 6 de agosto: haberes desde 1.470.001 hasta 1.780.000 pesos.
  • Viernes 7 de agosto: haberes desde 1.780.001 hasta 2.380.000 pesos.
  • Lunes 10 de agosto: haberes superiores a 2.380.001 pesos (se acredita el sábado 8 de agosto).

Temas:

cronograma Pagos Haberes administración pública entrerriana
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