Alerta por tormentas en Entre Ríos: podrían caer hasta 80 milímetros de agua en el norte

La alerta por tormentas en Entre Ríos se mantenía vigente para sectores del norte provincial durante la noche y el miércoles, ante la posibilidad de fenómenos de variada intensidad y abundantes precipitaciones. Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), podrían acumularse entre 40 y 80 milímetros de lluvia, aunque esos registros podrían ser superados de manera puntual.

El aviso de nivel amarillo comprendía a los departamentos Federación, Federal, Feliciano, Concordia y San Salvador. En esas zonas se esperaba un período de marcada inestabilidad, con tormentas que podrían adquirir intensidad fuerte y estar acompañadas por distintos fenómenos meteorológicos.

De acuerdo con el reporte oficial, las condiciones adversas se presentarían durante la noche y continuarían durante el miércoles. Para esa jornada, el organismo meteorológico anticipó que los fenómenos de mayor intensidad podrían desarrollarse principalmente durante la mañana.

Qué advierte el SMN para el norte entrerriano

“El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por ráfagas fuertes, granizo, lluvias abundantes en períodos cortos y actividad eléctrica intensa. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 40 y 80 mm, que pueden ser superados de forma puntual”, puntualizó el SMN.

Foto: SMN.

Uno de los principales aspectos a tener en cuenta será precisamente la cantidad de agua que podría caer en lapsos reducidos. Los acumulados previstos para los departamentos bajo alerta se ubican entre 40 y 80 milímetros, pero la naturaleza localizada de las tormentas podría provocar registros superiores en determinados sectores.

Además de las precipitaciones intensas, el organismo anticipó la posibilidad de ráfagas fuertes, caída de granizo y frecuente actividad eléctrica. El escenario obligará a seguir la evolución de las tormentas durante las próximas horas, especialmente en las localidades del norte entrerriano comprendidas por el aviso.

El miércoles, el período de mayor inestabilidad

Las condiciones meteorológicas adversas no finalizarán durante la noche. Para el miércoles se mantendrá la alerta amarilla y el período de mayor atención estará concentrado durante la mañana, cuando podrían desarrollarse los fenómenos más intensos.

La alerta amarilla implica la posibilidad de eventos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas. En este contexto, las precipitaciones abundantes en cortos períodos podrían ocasionar acumulaciones de agua en sectores vulnerables o con dificultades de drenaje.

La situación estará asociada a un escenario de elevada humedad e inestabilidad que afectará particularmente al norte de Entre Ríos. La distribución de las lluvias, sin embargo, no será necesariamente uniforme y los acumulados podrán presentar diferencias importantes entre localidades relativamente cercanas.

Qué ocurrirá en el resto de Entre Ríos

Mientras cinco departamentos permanecerán bajo alerta, el resto del territorio provincial no estaba incluido en el aviso amarillo emitido por el Servicio Meteorológico Nacional. Esto no significará, sin embargo, que las condiciones serán completamente estables.

Para los departamentos que quedaron fuera del área de alerta se prevén lloviznas aisladas y algunas tormentas de menor intensidad. Durante el martes por la mañana podrían presentarse fenómenos dispersos, en un contexto dominado por la humedad y la abundante nubosidad.

La inestabilidad también podría continuar durante la madrugada del miércoles, cuando se esperan chaparrones y algunas tormentas en distintos sectores de Entre Ríos. A diferencia de los departamentos del norte, para esas zonas no se anticipaban, hasta el último reporte, fenómenos con intensidad suficiente para justificar la emisión de una alerta meteorológica.