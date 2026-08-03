Un juego creado por un joven estudiante entrerriano ya superó las 110 millones de partidas

Un juego creado por un entrerriano superó las 110 millones de partidas y se convirtió en un fenómeno que sorprendió incluso a sus propios desarrolladores. Se trata de “Convertite en leyenda”, una propuesta de la plataforma deportiva Copero que permite al usuario construir su carrera como futbolista tomando diferentes decisiones.

Detrás del proyecto se encuentra Jerónimo Grinóvero, oriundo de Viale y estudiante avanzado de Ingeniería Informática en la Universidad Nacional del Litoral (UNL). En diálogo con Elonce, explicó que Copero nació inicialmente como una plataforma destinada a brindar información deportiva en tiempo real.

“Resultados, estadísticas, tablas de posiciones. Luego agrega una dimensión de ciencia de datos orientada al deporte con reportes, analíticas avanzadas, modelos proyectivos con inteligencia artificial”, relató Grinóvero.

El fenómeno de “Convertite en leyenda”

La tercera etapa del proyecto incorporó los juegos y coincidió con el desarrollo del Mundial. Allí apareció “Convertite en leyenda”, que rápidamente comenzó a circular entre los usuarios y alcanzó cifras que sus responsables no habían imaginado.

“No se puede creer el nivel de repercusión que ha generado. Ahora ya estamos arriba de las 110 millones de partidas realizadas, completadas”, destacó el joven entrerriano.

El crecimiento representó también un reto tecnológico. “Fue un desafío técnico interesante mantener la plataforma en pie con todo ese tráfico que llegó y la verdad que fue también una experiencia de mucho aprendizaje”, reconoció ante Elonce.

El juego puede utilizarse gratuitamente desde cualquier dispositivo con conexión a Internet y un navegador. Dentro de Copero también se encuentran resultados, estadísticas deportivas y otro juego que había sido desarrollado anteriormente.

El fútbol como punto de partida

Grinóvero explicó que la elección del fútbol como primer deporte de la plataforma no fue casual. Además de coincidir con el Mundial, consideraron su enorme popularidad entre los argentinos.

“El fútbol es el deporte más popular. Todos somos futboleros acá en Argentina y, aprovechando claramente el Mundial, los juegos están orientados un poquito a eso”, señaló.

Sin embargo, el proyecto pretende avanzar mucho más allá del fútbol. El próximo deporte que tienen previsto incorporar es el básquet, aunque también aparecen en los planes disciplinas como tenis, automovilismo y rugby.

“El objetivo es que sea una plataforma de deportes, no solo de fútbol”, remarcó Grinóvero y confirmó que el acceso continuará siendo “100% gratuito”.

Un proyecto desarrollado por un entrerriano

Grinóvero comenzó sus estudios de Ingeniería Informática en Santa Fe en 2019 y el año pasado terminó de cursar la carrera. Actualmente se encuentra próximo a recibirse y volvió a residir en Viale.

El joven tiene a su cargo el desarrollo tecnológico de Copero, mientras que Gonzalo y Federico trabajan en el área de comunicación y redes sociales. “A mí solamente me ha quedado el desarrollo de la plataforma, que es donde me siento más cómodo”, explicó.

Su vínculo con el fútbol también está atravesado por sus raíces vialenses. Durante la entrevista manifestó su simpatía por Viale Foot Ball Club y hasta recibió consultas sobre la posibilidad de incorporar equipos de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña al juego.

Nuevas ligas y más juegos

El desarrollador adelantó que uno de los objetivos será ampliar progresivamente la cantidad de competencias disponibles. Actualmente cuentan con Primera y Segunda División del fútbol argentino y proyectan sumar categorías del ascenso.

“La idea también es ir agregando nuevas ligas al juego. Primero arrancar por la B Metro y el Federal A, que ya tenemos Primera y Segunda de Argentina. Quién dice si no llegamos acá a la Liga Paraná Campaña”, expresó.

La repercusión sorprendió especialmente porque el juego anterior de Copero había sido utilizado por unas 200.000 personas, una cifra importante pero considerablemente menor al fenómeno alcanzado por “Convertite en leyenda”.

“Nunca nos hubiéramos imaginado que iba a llegar a pasar los 100 millones”, reconoció Grinóvero. Ante el crecimiento, adelantó que continuarán perfeccionando la propuesta y desarrollando nuevas alternativas.

Un juego basado en situaciones del fútbol

Aunque recibió actualizaciones desde su lanzamiento, la esencia de “Convertite en leyenda” se mantuvo. El usuario debe tomar decisiones durante la carrera virtual de un futbolista, con situaciones inspiradas en el mundo real pero atravesadas por el humor.

"Convertite en leyenda": El juego viral creado por un joven de Entre Ríos

“Hay mucha parodia de la realidad. Todo está basado en la realidad, pero se lleva al extremo para que sea un poco cómico”, explicó su creador.

Además, fueron incorporadas nuevas decisiones y ligas, mientras que los desarrolladores realizaron correcciones a partir de los comentarios de quienes utilizan la plataforma. “Está siempre bueno escuchar y corregirlos enseguida”, concluyó Grinóvero ante Elonce.