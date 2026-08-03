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Política Jornada de protesta nacional

Paro nacional docente: el Gobierno informó 77% de presentismo en escuelas de Entre Ríos

El paro docente registró, según el Gobierno entrerriano, un 77% de presentismo en las escuelas. El CGE indicó que la mayoría de los establecimientos mantuvo sus actividades.

3 de Agosto de 2026
Paro docente: Gobierno informó 77% de presentismo.
Paro docente: Gobierno informó 77% de presentismo. Foto: (Archivo).

El paro docente registró, según el Gobierno entrerriano, un 77% de presentismo en las escuelas. El CGE indicó que la mayoría de los establecimientos mantuvo sus actividades.

El paro nacional docente en Entre Ríos registró este lunes un 77% de presentismo en las escuelas de la provincia, según informó el Consejo General de Educación (CGE) a partir de un relevamiento realizado en los 17 departamentos.

 

La medición oficial se realizó durante la jornada de protesta nacional convocada por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera). Desde el organismo provincial señalaron que la mayoría de las comunidades educativas mantuvo la actividad institucional.

 

El CGE sostuvo que el porcentaje de asistencia mantuvo una tendencia similar a la registrada durante la última medida de fuerza sectorial, realizada el miércoles 29 de julio por gremios docentes provinciales.

 

El relevamiento del Gobierno

 

Según el comunicado oficial, el monitoreo se desarrolló de manera permanente en establecimientos educativos de los 17 departamentos entrerrianos para determinar el nivel de adhesión al paro nacional.

 

Desde el Consejo señalaron que el presentismo permitió sostener la continuidad de las actividades educativas en gran parte de las escuelas durante la medida de fuerza.

 

Finalmente, las autoridades del CGE destacaron “el compromiso del personal directivo y docente que concurrió a los establecimientos educativos” durante la jornada de protesta.

Temas:

Paro nacional docente Entre Ríos CGE gremios presentismo
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