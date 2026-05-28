Ingeniero de Nogoyá creó herramienta de inteligencia artificial para dejar su experiencia en el campo

Un ingeniero agrónomo de la ciudad de Nogoyá desarrolló una herramienta basada en inteligencia artificial con el objetivo de preservar y transmitir su experiencia acumulada durante más de dos décadas de trabajo en el campo. El proyecto, impulsado junto a un socio especializado en tecnología, se convirtió en una plataforma de agrosoftware que permite digitalizar decisiones, aprendizajes y datos productivos.

El protagonista de la iniciativa es Diego Álvarez, quien explicó a Moviendo el Avispero por ELONCE Radio & Stream FM 98.7 que la idea surgió a partir del uso cotidiano de sistemas de IA y la necesidad de organizar grandes volúmenes de información del establecimiento rural. “Vengo usando inteligencia artificial ya hace varios años, primero como ChatGPT… y empecé poniendo toda la información del campo, las planillas, las lluvias, los rindes”, relató.

Con el tiempo, el ingeniero decidió dar un paso más y volcar también su experiencia personal en el sistema. “La idea fue poner no solo la información, sino también todo lo que fui aprendiendo, las sequías, cuándo llueve mucho o poco, las rotaciones para que esa información no se pierda”, explicó.

Un sistema pensado como legado familiar

El objetivo central del desarrollo es que sus hijos puedan acceder en el futuro a ese conocimiento acumulado. “El día de mañana, si mis hijos deciden sembrar el campo, pueden entrar, consultar y les va a contestar como si fuera yo”, señaló Álvarez durante la entrevista.

Según detalló, la herramienta funciona como un sistema de agentes de inteligencia artificial capaces de procesar datos agronómicos complejos y responder consultas específicas sobre el manejo del establecimiento. Sin embargo, aclaró que por ahora se trata de un desarrollo de uso personal y altamente contextualizado.

“Es muy personal del campo, de esa historia. No sería útil para otro lugar porque cambia mucho el tema de las lluvias, los suelos y las condiciones”, explicó.

De la automatización a la toma de decisiones

El ingeniero destacó que la incorporación de la IA no solo ordenó la información, sino que también transformó su manera de trabajar. En ese sentido, contó que automatizó tareas administrativas que antes le demandaban horas de trabajo manual.

“Tenía que cargar todas las facturas y liquidaciones, era bastante complicado. Ahora la IA extrae la información y la pasa a Excel”, detalló.

Ese cambio, aseguró, le permitió ganar tiempo para recorrer el campo y enfocarse en tareas más productivas. “Me liberó mucho tiempo para estar más en el campo, monitorear cultivos y estar con los empleados”, afirmó.

Además, resaltó un avance reciente: la automatización de cartas de porte digitales. “Le puse el modelo y los datos nuevos, y la IA hizo toda la carta sola”, comentó.

El futuro del agro y la inteligencia artificial

Para Álvarez, el futuro del sector agropecuario estará cada vez más atravesado por sistemas de inteligencia artificial, con agentes especializados que procesarán información en tiempo real.

MOVIENDO EL AVISPERO - DÉCADAS DE TRABAJO RURAL CONVERTIDAS EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL

“Hoy el productor tiene mucha información que se pierde. La clave es usarla a favor para mejorar decisiones y ser más competitivo”, sostuvo.

El ingeniero consideró que estas herramientas no reemplazan el trabajo humano, sino que lo potencian. “No lo veo como que me va a reemplazar, sino que me libera para hacer otras cosas más importantes”, concluyó.

Finalmente, destacó la importancia de que las nuevas generaciones se acerquen a estas tecnologías. “Es su futuro, tienen que conocerlo porque cambia todo muy rápido”, afirmó.