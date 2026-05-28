Son padres de tres hijos, criaron a otros dos y ahora cobijan a dos hermanitas: “Hay que tener mucho amor para dar”

El programa “Familias de Abrigo”, impulsado por el COPNAF, continúa desarrollándose en Entre Ríos con el objetivo de brindar hogares temporales a niños de entre 0 y 2 años que, por diferentes situaciones judiciales y de vulneración de derechos, necesitan contención y cuidado.

Claudia Minardi y René Spiewak, una pareja de Basavilbaso que forma parte del programa, relataron a Elonce cómo viven esta experiencia y explicaron la importancia de ofrecer un entorno familiar a los pequeños.

“Familias de Abrigo es un programa del Copnaf que incluye a familias que puedan alojar a niños de 0 a 2 años, momentáneamente, mientras se resuelven situaciones de vulnerabilidad de derechos”, explicó Claudia.

La mujer detalló que los niños permanecen de manera temporal en esos hogares hasta que puedan regresar con su familia de origen o ser incorporados a una familia adoptiva.

“Distintas instituciones, incluso el Copnaf, han comprobado que es muy diferente para un niño crecer en el ámbito de una familia que hacerlo en un hogar institucional. Más allá del compromiso y el afecto que puedan brindar esos espacios, lo que se les da como familia de abrigo, es una contención de familia. Se intenta que sean huellas las que queden en ellos, y no cicatrices”, coincidieron Claudia y René.

“Hay que tener mucho amor para dar”

Actualmente, hay más de 20 familias atravesando el proceso de evaluación para sumarse al programa Familias de Abrigo. Entre los requisitos se encuentran ser mayores de 25 años, residir en Entre Ríos, no contar con antecedentes penales y demostrar estabilidad económica y disponibilidad de tiempo para el cuidado. Es un programa de acogimiento temporal, no de adopción; los postulantes no pueden estar anotados en el Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos de Entre Ríos (RUAER).

Consultada sobre los requisitos para formar parte del programa, René sostuvo que lo principal es “tener mucho amor en el corazón”.

La pareja atraviesa actualmente su segunda experiencia como familia de abrigo. Primero recibieron a un niño que posteriormente fue adoptado y actualmente acompañan a dos hermanitas que permanecen con ellos desde hace más de dos años. Además, Claudia y René son padres de tres hijos y otros dos más grandes “que fueron criados como hijos del corazón”. De hecho, decidieron anotarse en el programa gracias al apoyo de todos ellos.

Familias de Abrigo, una propuesta para contener a niños de hasta dos años

Contención familiar y acompañamiento estatal

René contó que la decisión de integrarse al programa fue conversada con toda la familia y remarcó que sus hijos incorporaron naturalmente a los pequeños como hermanos. “La relación familiar siempre fue muy buena y para estos chiquitos ellos son los hermanos”, afirmó.

Además, explicaron que el programa cuenta con acompañamiento estatal destinado principalmente a alimentos, pañales y cobertura médica para los niños. “A lo largo de este tiempo hemos observado avances y un trabajo constante tanto del Gobierno como del COPNAF para mejorar la situación de los chicos. Un ejemplo concreto es que actualmente cuentan con cobertura de OSER, algo que antes no ocurría y que obligaba a recurrir al sistema público o afrontar la atención médica de manera particular", mencionó René.

“Ver el cambio en ellos desde que llegan sin una sonrisa hasta verlos felices y contenidos es una hermosura”, expresó Claudia al describir el vínculo que construyen con los niños. “Nuestro propósito de vida es regalar hogar y hemos podido lograrlo”, remarcó.

Claudia Minardi y René Spiewak son familia de abrigo (foto redes sociales)

La pareja aseguró que la experiencia les transformó la vida y alentó a otras familias a interiorizarse sobre el programa. “Siempre deseamos que el paso de los chicos por este espacio los acompañe toda la vida en sus recuerdos de la primera infancia. Para nosotros es muy valioso poder formar parte de sus vidas, aportando contención, ternura y amor, que son fundamentales en esta etapa”, valoró Claudia.

Uno de los aspectos más sensibles del programa Familias de Abrigo es el vínculo emocional que se genera entre las familias y los bebés alojados. Los interesados en mayor información pueden consultar, personalmente, en calle Corrientes 190, en Paraná; comunicarse al teléfono: (0343) 4228090 - Interno 157. Horario de atención de 7 a 14; o través de WhatsApp al 343 5 350 003. Si querés ser parte, inscribite en la página web del Copnaf en este link