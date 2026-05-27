Talaron un árbol y dejaron sin luz a dos localidades entrerrianas: cayó sobre una línea de tensión

Las localidades de Calabacillas y parte de Puerto Yeruá quedaron sin suministro eléctrico este miércoles por la tarde luego de que un árbol cayera sobre una línea de media tensión mientras era talado en un monte de eucaliptos ubicado sobre el acceso a Puerto Yeruá.

El incidente ocurrió alrededor de las 13.20 en un terreno privado y provocó la rotura de un conductor eléctrico de media tensión, dejando fuera de servicio a una importante zona del departamento Concordia. Según informó la Cooperativa Eléctrica, el hecho fue consecuencia directa de las tareas de tala realizadas en el lugar.

Tras el desperfecto, personal técnico de la cooperativa desplegó intensas maniobras para reparar la línea afectada y restablecer el servicio. Finalmente, el suministro eléctrico volvió a normalizarse a las 15.33, luego de más de dos horas de trabajo.

El árbol cayó sobre una línea de media tensión

De acuerdo con la información brindada por la Cooperativa Eléctrica de Concordia, el árbol impactó directamente sobre un conductor de media tensión, provocando daños en la infraestructura y una interrupción inmediata del servicio.

El monte de eucaliptos donde ocurrió el hecho se encuentra en el acceso a Puerto Yeruá, una zona donde habitualmente se realizan trabajos forestales. El accidente generó complicaciones para vecinos y usuarios que permanecieron varias horas sin energía eléctrica.

“A la vez que la cooperativa pide disculpas por las molestias ocasionadas a los socios por la interrupción del suministro eléctrico producido por razones ajenas a la institución, recuerda los recaudos que se deben tomar con respecto al mantenimiento de los árboles que se encuentran próximos a los conductores eléctricos”, señalaron desde la entidad.

Advirtieron sobre las consecuencias legales

Tras lo ocurrido, desde la Cooperativa Eléctrica remarcaron la importancia de extremar los cuidados al momento de realizar tareas de poda o tala cerca de líneas eléctricas, para evitar riesgos y daños en el servicio.

Además, recordaron que este tipo de incidentes no solo afectan a cientos de usuarios, sino que también pueden derivar en responsabilidades legales para quienes provoquen daños sobre las instalaciones eléctricas.

“Se deben tomar recaudos a fin de evitar este tipo de perjuicios a los socios y usuarios y las consecuencias legales correspondientes a los responsables de los hechos”, agregaron finalmente desde la cooperativa.