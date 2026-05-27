Cómo actualizar el DNI con el nuevo formato y cuánto cuesta: guía paso a paso

Cómo actualizar el DNI con el nuevo formato se convirtió en una de las consultas más frecuentes tras los cambios implementados por el Registro Nacional de las Personas (Renaper), que puso en circulación un documento con mayores medidas de seguridad y tecnología biométrica.
Cómo actualizar el DNI con el nuevo formato es una duda que empezó a multiplicarse luego de que el Gobierno nacional oficializara las disposiciones 54/2026 y 55/2026, mediante las cuales se aprobó una renovación integral del Documento Nacional de Identidad. El nuevo diseño incorpora tecnología de última generación y apunta a reforzar los controles de seguridad, tanto dentro del país como en pasos fronterizos internacionales.
Desde el Renaper señalaron que el nuevo DNI fue desarrollado “con estándares internacionales de seguridad” y destacaron que el objetivo principal es combatir la falsificación documental y mejorar la validación de identidad en sistemas estatales y privados. El documento comenzará a reemplazar gradualmente a los formatos anteriores, aunque aclararon que los ejemplares vigentes seguirán siendo válidos mientras se encuentren en buen estado.
La nueva credencial está fabricada íntegramente en policarbonato y cuenta con grabado láser, además de un chip sin contacto que almacena información biométrica del titular. Según explicaron desde el organismo, los datos quedan protegidos bajo normas de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), utilizadas actualmente en documentos de alta seguridad alrededor del mundo.
Un DNI con más seguridad y tecnología biométrica
El rediseño del Documento Nacional de Identidad también incorpora nuevas herramientas visuales y táctiles para dificultar las falsificaciones. Entre las principales novedades aparece un holograma transparente actualizado que modifica sus colores según la incidencia de la luz.
Además, el nuevo formato suma impresión en iris y una ventana transparente integrada al plástico, junto con relieves perceptibles al tacto. El diseño federal también fue renovado y ahora incluye símbolos patrios como la escarapela, el Sol de Mayo, la cordillera de los Andes, glaciares y el mapa bicontinental argentino.
Aunque desde el Gobierno remarcaron que el trámite no será obligatorio de manera inmediata para toda la población, advirtieron que habrá “casos puntuales” en los que sí se exigirá el nuevo formato por cuestiones operativas o de validación tecnológica, señaló Iprofesional.
En ese marco, especialistas en documentación explicaron que la transición será progresiva y convivirán durante varios años ambos modelos de DNI. Sin embargo, se prevé que la actualización avance rápidamente en trámites migratorios, sistemas bancarios y procesos digitales vinculados a la identificación personal.
Paso a paso: cómo tramitar el nuevo DNI
El procedimiento para obtener el nuevo documento busca centralizarse en plataformas digitales con el objetivo de agilizar los turnos y reducir la atención presencial. El primer paso consiste en descargar la aplicación Mi Argentina y solicitar un turno en un Centro de Documentación Renaper o en un Registro Civil habilitado.
Una vez asignada la cita, la persona deberá concurrir el día y horario establecidos con la constancia digital del turno. En el caso de menores de 14 años, será obligatoria la presencia del padre, madre o tutor legal con la documentación correspondiente.
Al finalizar el trámite, el solicitante recibirá una constancia con un código ID que permitirá hacer el seguimiento online del envío a través del sitio oficial del Renaper. La entrega se realiza por correo al domicilio declarado y puede recibirla el titular o cualquier persona mayor de 18 años que presente el comprobante.
Desde el organismo recomendaron conservar la constancia hasta que el documento llegue efectivamente al domicilio, ya que el número de seguimiento será clave para consultar cualquier demora o inconveniente en la distribución.
Cuánto cuesta el nuevo DNI y cuáles son los plazos
El valor del trámite dependerá de la urgencia con la que se solicite el documento. Actualmente, el DNI estándar para primeros ejemplares, actualizaciones y cambios de domicilio tiene un costo de $10.000 con entrega regular por correo.
En tanto, quienes necesiten acelerar el proceso podrán optar por modalidades especiales. El DNI Exprés cuesta $26.000 y promete entrega en hasta 96 horas hábiles, mientras que el DNI 24 Horas tiene un valor de $41.000 y debe retirarse en oficinas habilitadas.
La versión más rápida es el DNI al Instante, que cuesta $57.000 y se entrega en el mismo día en determinados centros de atención. Por otra parte, continúan siendo gratuitos los trámites para recién nacidos de hasta seis meses y las rectificaciones vinculadas a identidad de género.