Anunciaron que las becas provinciales aumentarán un 30% y alcanzarán a más de 15 mil estudiantes

El Gobierno de Entre Ríos anunció este miércoles un nuevo incremento en las becas provinciales destinado a estudiantes secundarios, terciarios y universitarios de toda la provincia.

La medida fue presentada por el secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, y el presidente del Instituto Becario, Mariano Berdiñas, quienes confirmaron que el aumento será cercano al 30% para el paquete de becas correspondiente a 2026.

Durante la conferencia, los funcionarios remarcaron especialmente el impacto que tendrá la actualización en los niveles terciario y universitario, donde el acompañamiento económico supera actualmente el millón de pesos anuales por estudiante.

“El aumento acumulado es del 670%”

Mauricio Colello sostuvo que el incremento responde a una decisión directa del gobernador Rogelio Frigerio y aseguró que el objetivo es sostener el acompañamiento a los estudiantes en un contexto económico complejo.

“Estamos hablando de un aumento de cerca del 30% a cada una de esas becas, que en lo acumulado desde que inició la gestión es del 670%, cuando la inflación fue un poco más del 200%”, afirmó.

El funcionario destacó además que el aumento fue posible gracias a una reorganización interna de recursos y cuestionó gastos que anteriormente realizaba el Instituto Becario.

Mauricio Colello, secretario general de la Gobernación.

“Eliminamos las maratones que se hacían desde el Instituto del Becario, donde se invertían cerca de 500 millones de pesos, y esos fondos fueron direccionados directamente a las becas”, señaló.

También apuntó contra programas que, según expresó, tenían “cierto grado de politización”. “Había cerca de 500 beneficiarios que se seleccionaban de manera discrecional y hoy quedaron 70. Eso nos permitió ahorrar 1.500 millones de pesos que fueron directamente a las becas”, indicó.

Colello aseguró además que actualmente se mantienen alrededor de 15.000 beneficiarios y afirmó que el sistema fue reorganizado para que “las becas vayan realmente a quienes las necesitan”.

Los nuevos montos y cómo se aplicarán

Por su parte, Mariano Berdiñas confirmó cuáles serán los nuevos valores de las becas provinciales tras la actualización anunciada este miércoles.

“La beca universitaria va a estar en 100.000 pesos, la terciaria en 70.000 y la secundaria en 50.000”, precisó.

Presidente del Instituto Becario, Mariano Berdiñas.

El titular del Instituto Becario recordó además los valores con los que comenzó la actual gestión y remarcó el incremento registrado desde entonces.

“Nosotros asumimos con una beca secundaria de 6.000 pesos, una terciaria de 10.000 y una universitaria de 13.000 pesos. El aumento fue sideral”, sostuvo.

Aclaraciones

Berdiñas explicó que el incremento comenzará a aplicarse con el paquete 2026 y aclaró que los estudiantes secundarios que ya cobraron la primera cuota recibirán automáticamente la diferencia correspondiente.

Además, confirmó que la inscripción para las becas provinciales de nivel terciario y universitario permanecerá abierta hasta el 31 de mayo.

El trámite puede realizarse a través de la página oficial del Instituto Becario, mediante la aplicación móvil del organismo o en las delegaciones distribuidas en distintos puntos de Entre Ríos.

“El sistema está totalmente digitalizado y eso permitió que tengamos una inscripción récord. Hoy hay 26.000 trámites finalizados que están siendo evaluados”, explicó el funcionario.