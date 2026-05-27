Un nene de 8 años murió al atragantarse con una bolilla

Un nene de 8 años murió tras sufrir una grave obstrucción de las vías aéreas luego de atragantarse con una bolilla. El lamentable hecho ocurrió en la localidad santafesina de Grütly, ubicada a 230 kilómetros de Rosario.

Según trascendió, el menor fue asistido en primera instancia por la médica de guardia de la localidad, que intervino de manera inmediata ante la emergencia y posteriormente fue trasladado hacia la ciudad de Esperanza.

Debido a la gravedad del cuadro, se dispuso un traslado en código rojo hacia el Samco “Dr. Alonso Criado” de Esperanza. El operativo fue coordinado por la central operativa del 107 Esperanza y contó con la colaboración de agentes de tránsito de la Municipalidad y la policía que implementaron una "burbuja de seguridad" para agilizar el recorrido de la ambulancia.

Los profesionales de la salud realizaron intensas maniobras para intentar revertir la obstrucción respiratoria que comprometía la vida del pequeño. Sin embargo, los médicos no lograron revertir el cuadro y el menor falleció poco después de ingresar al Samco de Esperanza.

Fuentes del centro de salud confirmaron que el niño llegó con un objeto alojado en las vías respiratorias que impedía el paso del aire. Según precisaron, se trataba de una bolita de vidrio que habría quedado atascada en la zona de la glotis, una estrecha abertura ubicada en la laringe.

“Se hizo todo lo posible”, señalaron desde el hospital al referirse a los esfuerzos desplegados para salvarle la vida. (La Capital)