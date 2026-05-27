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Espectáculos Milo J ganó el Gardel de Oro

La música argentina celebró su gran noche con la entrega de los premios Gardel

La ceremonia de los Premios Gardel 2026 reunió a las principales figuras de la música argentina en el Teatro Coliseo. Milo J fue el gran ganador de la noche al quedarse con el Gardel de Oro y Álbum del Año.

27 de Mayo de 2026
Milo J ganó el Gardel de Oro
Milo J ganó el Gardel de Oro

La ceremonia de los Premios Gardel 2026 reunió a las principales figuras de la música argentina en el Teatro Coliseo. Milo J fue el gran ganador de la noche al quedarse con el Gardel de Oro y Álbum del Año.

En la noche del martes, se entregaron los Premios Gardel 2026 que consagraron a Milo J como el gran protagonista al obtener el Gardel de Oro y el premio a Álbum del Año por “La vida era más corta”, durante la ceremonia realizada en el Teatro Coliseo de la Ciudad de Buenos Aires.

 

La gala, organizada por CAPIF y transmitida por TNT y HBO Max, reunió a artistas, productores y referentes de la industria musical argentina en una edición que contó con 53 categorías y shows en vivo.

 

La ceremonia comenzó por la tarde con una primera entrega de galardones y continuó por la noche con los premios principales. Entre los artistas con más nominaciones figuraron Milo J, Nathy Peluso, Cazzu, Lali, Babasónicos y Marilina Bertoldi.

Milo J, el gran ganador de la noche

Antes de la premiación central, Milo J ya había conseguido varias distinciones. El músico ganó en la categoría Mejor canción de folklore por “Niño” y obtuvo otro reconocimiento por “Luciérnagas”, junto a Silvio Rodríguez, como Mejor canción de autor.

 

Además, “Bajo de la piel”, dirigido por Teresa Carril, fue premiado como Mejor videoclip corto. El álbum “La vida era más corta” también acumuló varios reconocimientos durante la jornada.

 

Nathy Peluso recibió el premio a Mejor álbum artista tropical/cumbia por “Malportada”, mientras que Ca7riel & Paco Amoroso ganaron como Mejor canción pop rock con “#Tetas”. En tanto, “In the City”, de Charly García y Sting, fue reconocida en las categorías Mejor canción de rock y Mejor colaboración.

 

El emotivo discurso de Milo J

El momento más esperado llegó sobre el final de la ceremonia, cuando Diego Leuco anunció que “La vida era más corta” había ganado Álbum del Año y el Gardel de Oro 2026.

 

Visiblemente emocionado, Milo J subió al escenario junto a su equipo y expresó: “No puedo creer este reconocimiento. La p... madre, bolu...”.

El artista agradeció a sus músicos, técnicos, colaboradores y especialmente a su familia. “Fue un disco que, más allá de lo que haya generado en la gente, me cambió la vida a mí y a un montón de personas”, sostuvo.

 

También dedicó unas palabras a su madre y mánager, Aldana. “Se la bancó”, afirmó durante el discurso.

 

Sobre el cierre de la premiación, el cantante resumió el significado personal del reconocimiento con una frase que emocionó al público presente: “Quiero que sepan que me salvaron la vida, de una u otra manera”.

 

Todos los ganadores de los Premios Gardel

Reconocimiento a la trayectoria

Los Nocheros (A 40 años desde el inicio de su trayectoria)

 

Álbum del Año (Gardel de oro)

La Vida Era Más Corta – Milo J

 

Mejor Álbum Artista Pop

No vayas a atender cuando el demonio llama – Lali

Lali
Lali

Canción del Año

"Niño" – Milo J

 

Mejor Álbum de Jazz

Apocalipsis – Pipi Piazzolla Trio

 

Mejor Álbum Urbano

166 (Deluxe) retirada – Milo J

 

Mejor Álbum de Pop Rock

Polvo de estrellas – Turf

Turf, mejor &Aacute;lbum de Pop Rock
Turf, mejor Álbum de Pop Rock

Mejor Canción de Folklore

"Niño" – Milo J

 

Mejor Álbum Artista Tropical / Cumbia

Malportada – Nathy Peluso

 

Mejor Álbum de Música Romántica Contemporánea

Gracias a la Vida – Abel Pintos

Abel Pintos
Abel Pintos

Mejor Álbum Rock Alternativo

Exultante, Carca

 

Productor del año

Evlay

 

Mejor Videoclip Corto

“Bajo De La Piel”. intérprete: Milo J. Directora: Teresa Carril

 

Mejor Canción Pop Rock

“#Tetas”, Ca7riel & Paco Amoroso

 

Mejor Canción de Tango

“La Marcha de la Bronca”, Quinteto Negro La Boca (con León Gieco, Miguel Cantilo, Ivonne Guzmán, Miss Bolivia, Willy Bronca y Julieta Laso).

 

Mejor Álbum Infantil

Mardearena - Nanas y Arrullos, Magdalena Fleitas

 

Mejor Álbum Música Electrónica

Peces Raros - Spotify Sessions, Peces Raros

 

Mejor Canción en Vivo

“La que puede, puede” - Live at NPR Music´s Tiny Desk, Ca7riel & Paco Amoroso

 

Mejor Álbum Grupo Tropical / Cumbia

El Desvelo, La Delio Valdez

 

Mejor Canción de Rock

“In the City”, Charly García & Sting

 

Mejor Álbum de Reggae/Ska

La Respuesta, Leonchalon

 

Mejor Canción de Pop

"Mejor que vos" – Lali & Miranda!

 

Mejor Canción de Hip Hop / Rap

"Gil" – Milo J, Trueno

 

Mejor Álbum Orquesta y/o Grupo de Tango y/o Instrumental

EMPA Orquesta de Tango – EMPA

 

Mejor Videoclip Largo

Papota INTÉRPRETES: Ca7riel & Paco Amoroso DIRECTOR: Martín Piroyansky

 

Mejor Álbum Grupo de Rock

Divididos - Divididos

 

Mejor Álbum Grupo Pop

Nuevo Hotel Miranda! – Miranda!

 

Mejor Álbum Artista de Rock

Para quién trabajas vol. I – Marilina Bertoldi

 

Mejor Colaboración

"Mejor que vos" – Lali & Miranda!

 

Mejor Álbum de Hip Hop / Rap

EUB Deluxe – Trueno

 

Mejor Álbum de Cuarteto

Que sed – Luck Ra

 

Mejor Álbum en Vivo

Trueno - Red Bull Symphonic – Trueno

 

Mejor Canción de Autor

"Luciérnagas" – Milo J, Silvio Rodríguez

 

Mejor Nuevo Artista

Blair

 

Grabación del Año

"Niño" – Milo J

 

Mejor Álbum de Música Global

Latinaje – Cazzu

 

Mejor Colaboración Urbana

Gil Milo J, Trueno

 

Mejor Álbum Canción de Autor (Carlos Baute entregó el galardón)

Querida Yo – Yami Safdie

 

Mejor Canción Urbana

"Olimpo" – Milo J

 

Mejor Álbum Pop Alternativo

Papota – Ca7riel & Paco Amoroso

 

Mejor Álbum Conceptual

La Vida Era Más Corta – Milo J

 

Mejor Canción Tropical / Cumbia

"Si No Es Muy Tarde" – Luciano Pereyra, Ezequiel y La Clave, Un Poco de Ruido, Pinky SD

Temas:

premios gardel 2026 Milo J Gardel de Oro música argentina
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