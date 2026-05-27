La música argentina celebró su gran noche con la entrega de los premios Gardel

La ceremonia de los Premios Gardel 2026 reunió a las principales figuras de la música argentina en el Teatro Coliseo. Milo J fue el gran ganador de la noche al quedarse con el Gardel de Oro y Álbum del Año.
En la noche del martes, se entregaron los Premios Gardel 2026 que consagraron a Milo J como el gran protagonista al obtener el Gardel de Oro y el premio a Álbum del Año por “La vida era más corta”, durante la ceremonia realizada en el Teatro Coliseo de la Ciudad de Buenos Aires.
La gala, organizada por CAPIF y transmitida por TNT y HBO Max, reunió a artistas, productores y referentes de la industria musical argentina en una edición que contó con 53 categorías y shows en vivo.
La ceremonia comenzó por la tarde con una primera entrega de galardones y continuó por la noche con los premios principales. Entre los artistas con más nominaciones figuraron Milo J, Nathy Peluso, Cazzu, Lali, Babasónicos y Marilina Bertoldi.
Milo J, el gran ganador de la noche
Antes de la premiación central, Milo J ya había conseguido varias distinciones. El músico ganó en la categoría Mejor canción de folklore por “Niño” y obtuvo otro reconocimiento por “Luciérnagas”, junto a Silvio Rodríguez, como Mejor canción de autor.
Además, “Bajo de la piel”, dirigido por Teresa Carril, fue premiado como Mejor videoclip corto. El álbum “La vida era más corta” también acumuló varios reconocimientos durante la jornada.
Nathy Peluso recibió el premio a Mejor álbum artista tropical/cumbia por “Malportada”, mientras que Ca7riel & Paco Amoroso ganaron como Mejor canción pop rock con “#Tetas”. En tanto, “In the City”, de Charly García y Sting, fue reconocida en las categorías Mejor canción de rock y Mejor colaboración.
El emotivo discurso de Milo J
El momento más esperado llegó sobre el final de la ceremonia, cuando Diego Leuco anunció que “La vida era más corta” había ganado Álbum del Año y el Gardel de Oro 2026.
Visiblemente emocionado, Milo J subió al escenario junto a su equipo y expresó: “No puedo creer este reconocimiento. La p... madre, bolu...”.
El artista agradeció a sus músicos, técnicos, colaboradores y especialmente a su familia. “Fue un disco que, más allá de lo que haya generado en la gente, me cambió la vida a mí y a un montón de personas”, sostuvo.
También dedicó unas palabras a su madre y mánager, Aldana. “Se la bancó”, afirmó durante el discurso.
Sobre el cierre de la premiación, el cantante resumió el significado personal del reconocimiento con una frase que emocionó al público presente: “Quiero que sepan que me salvaron la vida, de una u otra manera”.
Todos los ganadores de los Premios Gardel
Reconocimiento a la trayectoria
Los Nocheros (A 40 años desde el inicio de su trayectoria)
Álbum del Año (Gardel de oro)
La Vida Era Más Corta – Milo J
Mejor Álbum Artista Pop
No vayas a atender cuando el demonio llama – Lali
Canción del Año
"Niño" – Milo J
Mejor Álbum de Jazz
Apocalipsis – Pipi Piazzolla Trio
Mejor Álbum Urbano
166 (Deluxe) retirada – Milo J
Mejor Álbum de Pop Rock
Polvo de estrellas – Turf
Mejor Canción de Folklore
"Niño" – Milo J
Mejor Álbum Artista Tropical / Cumbia
Malportada – Nathy Peluso
Mejor Álbum de Música Romántica Contemporánea
Gracias a la Vida – Abel Pintos
Mejor Álbum Rock Alternativo
Exultante, Carca
Productor del año
Evlay
Mejor Videoclip Corto
“Bajo De La Piel”. intérprete: Milo J. Directora: Teresa Carril
Mejor Canción Pop Rock
“#Tetas”, Ca7riel & Paco Amoroso
Mejor Canción de Tango
“La Marcha de la Bronca”, Quinteto Negro La Boca (con León Gieco, Miguel Cantilo, Ivonne Guzmán, Miss Bolivia, Willy Bronca y Julieta Laso).
Mejor Álbum Infantil
Mardearena - Nanas y Arrullos, Magdalena Fleitas
Mejor Álbum Música Electrónica
Peces Raros - Spotify Sessions, Peces Raros
Mejor Canción en Vivo
“La que puede, puede” - Live at NPR Music´s Tiny Desk, Ca7riel & Paco Amoroso
Mejor Álbum Grupo Tropical / Cumbia
El Desvelo, La Delio Valdez
Mejor Canción de Rock
“In the City”, Charly García & Sting
Mejor Álbum de Reggae/Ska
La Respuesta, Leonchalon
Mejor Canción de Pop
"Mejor que vos" – Lali & Miranda!
Mejor Canción de Hip Hop / Rap
"Gil" – Milo J, Trueno
Mejor Álbum Orquesta y/o Grupo de Tango y/o Instrumental
EMPA Orquesta de Tango – EMPA
Mejor Videoclip Largo
Papota INTÉRPRETES: Ca7riel & Paco Amoroso DIRECTOR: Martín Piroyansky
Mejor Álbum Grupo de Rock
Divididos - Divididos
Mejor Álbum Grupo Pop
Nuevo Hotel Miranda! – Miranda!
Mejor Álbum Artista de Rock
Para quién trabajas vol. I – Marilina Bertoldi
Mejor Colaboración
"Mejor que vos" – Lali & Miranda!
Mejor Álbum de Hip Hop / Rap
EUB Deluxe – Trueno
Mejor Álbum de Cuarteto
Que sed – Luck Ra
Mejor Álbum en Vivo
Trueno - Red Bull Symphonic – Trueno
Mejor Canción de Autor
"Luciérnagas" – Milo J, Silvio Rodríguez
Mejor Nuevo Artista
Blair
Grabación del Año
"Niño" – Milo J
Mejor Álbum de Música Global
Latinaje – Cazzu
Mejor Colaboración Urbana
Gil Milo J, Trueno
Mejor Álbum Canción de Autor (Carlos Baute entregó el galardón)
Querida Yo – Yami Safdie
Mejor Canción Urbana
"Olimpo" – Milo J
Mejor Álbum Pop Alternativo
Papota – Ca7riel & Paco Amoroso
Mejor Álbum Conceptual
La Vida Era Más Corta – Milo J
Mejor Canción Tropical / Cumbia
"Si No Es Muy Tarde" – Luciano Pereyra, Ezequiel y La Clave, Un Poco de Ruido, Pinky SD