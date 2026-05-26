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Espectáculos En el Movistar Arena

Ricardo Arjona cantó junto a La Sole para cerrar la primera etapa de su gira en Buenos Aires

En el Día de la Revolución de Mayo, la Sole se subió a las tablas del Movistar Arena y acompañó al cantante guatemalteco. Interpretaron “Fuiste tú”.

26 de Mayo de 2026
La Sole y Arjona, juntos en el Movistar Arena
La Sole y Arjona, juntos en el Movistar Arena

En el Día de la Revolución de Mayo, la Sole se subió a las tablas del Movistar Arena y acompañó al cantante guatemalteco. Interpretaron “Fuiste tú”.

Ricardo Arjona dio un cierre de lujo a la primera etapa de su residencia en Buenos Aires y entonó “Fuiste tu” junto a Soledad Pastorutti en el microestadio Movistar Arena.

 

La Sole acompañó al intérprete, pero en este Día de la Revolución de Mayo, la cantante no “revoleó el poncho”, sino que se puso al ritmo de la balada en tono de la voz femenina que se suma en cada concierto.

Arjona concluyó las 14 funciones de la estadía porteña, además de dos espectáculos en Córdoba, pero recientemente anunció que esto no implica la despedida del país, sino que añadió tres nuevas fechas en el arena para los próximos 1, 2 y 5 de julio.

 

“Lo que El Seco no dijo" se convirtió en una de las giras más emblemáticas de su carrera y la apuesta más ambiciosas hasta el momento, con la que agotó entradas, no sólo en las 14 fechas argentinas, sino en Estados.

Temas:

Ricardo Arjona Soledad Pastorutti Fuiste Tú Movistar Arena show
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