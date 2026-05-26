Gran Hermano: quién se fue expulsado y quién abandonó la casa por decisión del público

En una gala con muchas sorpresas, Gran Hermano expulsó a Lola que había reingresado hace pocos días por brindar información del afuera. Mientras que Eduardo quedó eliminado por el voto del público.
Lola fue expulsada de Gran Hermano luego de incumplir nuevamente una de las normas centrales del reality: la prohibición de brindar información del exterior a otros participantes.
La decisión fue comunicada por Gran Hermano, que recordó que el día anterior ya había sancionado a cuatro jugadores por la misma infracción, pese a las advertencias sobre el reglamento de la competencia.
Según se informó, la producción registró “hace muy pocas horas” una charla entre Lola y Manuel en uno de los dormitorios, en la que la participante le habría dado consejos vinculados al juego.
“No fue un descuido, sino una intromisión ilícita en el corazón de la competencia”, expresó Gran Hermano, al considerar que Lola intentó “maquillar” su conducta como una simple opinión.
Además, la voz del reality fue contundente al remarcar que no tolerará ese tipo de actitudes: “Me apena que hayas subestimado mi poder de información y análisis. No me dejo engañar y no me tiembla el pulso”.
Como consecuencia de la expulsión de Lola, Manuel quedó directamente en la próxima placa de nominados, en una semana marcada por fuertes sanciones y por el endurecimiento de las reglas dentro de la casa.
Eduardo nuevo eliminado de Gran Hermano
En la gala de eliminación, Eduardo Carrera abandonó la casa de Gran Hermano por decisión del público.
El actor perdió la pulseada contra la influencer venezolana Cinthia y salió de la casa, pero lo hizo en medio de una polémica.
El “hermanito” se disculpó por haber realizado una compra escueta para el alimento semanal: “Perdón por lo de la comida, esto es un juego y hay que seguir jugando”, esbozó antes de abandonar el reality y tras un saludo de “El big”.
Antes de la salida, los compañeros de competencia lo saludaron uno a uno, aunque ciertos personajes no pudieron evitar mostrar su felicidad por el nuevo eliminado de la casa.