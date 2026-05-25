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El Candombe con 600 antorchas emocionó en el cierre de los festejos del 25 de Mayo

El candombe con 600 antorchas fue el espectáculo más esperado de la jornada patria en Gualeguaychú y cerró una celebración con miles de personas.

25 de Mayo de 2026
Postales del candombe con 600 antorchas.
Postales del candombe con 600 antorchas. Foto: Elonce.

REDACCIÓN ELONCE

El candombe con 600 antorchas fue el espectáculo más esperado de la jornada patria en Gualeguaychú y cerró una celebración con miles de personas.

El candombe con 600 antorchas se convirtió en el momento más impactante y emotivo de los festejos por el 25 de Mayo en Gualeguaychú. La celebración, desarrollada este lunes feriado, reunió a miles de vecinos y visitantes que participaron de distintas actividades culturales y tradicionales organizadas en la ciudad.

 

 

El candombe con 600 antorchas, el broche de oro de la jornada

 

El cierre de la jornada tuvo lugar en el corsódromo “José Luis Gestro”, donde una multitud acompañó el desfile de las antorchas encendidas. Con banderas argentinas, música popular y el ritmo de “Siga el baile”, los participantes avanzaron por el predio generando una postal cargada de simbolismo y emoción.

 

Foto: Elonce.
Foto: Elonce.
Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

 

El espectáculo final fue uno de los momentos más esperados de toda la celebración patria. Las imágenes del fuego iluminando el corsódromo y el acompañamiento del público marcaron el broche de oro de una jornada que tuvo una amplia convocatoria.

 

Foto: Elonce.
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Un Pericón multitudinario

 

Durante el día también se desarrollaron distintas propuestas artísticas y culturales que convocaron a familias enteras. Entre ellas, se destacó el Pericón Nacional, que reunió a más de 2.000 personas en escena, entre bailarines, agrupaciones tradicionalistas e instituciones locales.

 

 

La presentación del tradicional baile patrio fue uno de los eventos centrales del cronograma oficial y logró captar la atención de quienes se acercaron al predio para celebrar una nueva fecha patria. Vestidos típicos, pañuelos celestes y blancos y música folclórica acompañaron la puesta en escena.

 

Los festejos por el 25 de Mayo volvieron a consolidarse como uno de los eventos populares más importantes del otoño en Gualeguaychú, con actividades que combinaron tradición, música y participación comunitaria. El candombe con 600 antorchas terminó de darle identidad a una noche que quedará entre las más recordadas de los últimos años.

 

Otras postales

 

Foto: Elonce.
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Temas:

candombe Antorcha Gualeguaychú festejo patrio
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