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Cuándo es el próximo fin de semana largo tras el 25 de mayo

El próximo fin de semana largo tras el 25 de mayo llegará en junio y tendrá tres días consecutivos de descanso por el traslado del feriado de Martín Miguel de Güemes.

25 de Mayo de 2026
Imagen ilustrativa.
Imagen ilustrativa. Foto: Archivo Elonce.

El próximo fin de semana largo tras el 25 de mayo llegará en junio y tendrá tres días consecutivos de descanso por el traslado del feriado de Martín Miguel de Güemes.

El próximo fin de semana largo tras el 25 de mayo ya genera expectativa entre quienes planean una escapada, organizar viajes o aprovechar promociones turísticas. Luego del feriado nacional por la Revolución de Mayo, el calendario oficial difundido por el Gobierno nacional confirma un nuevo descanso extendido para mediados de junio.

 

De acuerdo con el cronograma de feriados nacionales 2026 publicado oficialmente, el próximo receso de tres días consecutivos se desarrollará entre el sábado 13 y el lunes 15 de junio. El motivo será el traslado del feriado correspondiente al Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, originalmente previsto para el miércoles 17.

 

 

La decisión de trasladar la fecha busca fomentar el turismo interno y potenciar la actividad económica en distintos puntos del país. Como ocurre habitualmente con los fines de semana largos, se espera un importante movimiento turístico, especialmente en destinos de cercanía y centros turísticos tradicionales.

 

Cómo quedará el fin de semana largo de junio

 

El esquema oficial establece que el descanso estará conformado por el sábado 13, domingo 14 y lunes 15 de junio. De esta manera, miles de trabajadores y estudiantes podrán disfrutar de un período extendido ideal para realizar viajes cortos o actividades recreativas.

 

Las agencias de turismo y plataformas de alojamiento ya anticipan un incremento en las consultas para ese fin de semana. Destinos como la Costa Atlántica, Córdoba, Mendoza y distintas localidades de la región de Cuyo aparecen entre los lugares con mayor expectativa de reservas para esa fecha.

 

Foto: Archivo Elonce.
Foto: Archivo Elonce.

 

Además del impacto turístico, el feriado también tendrá implicancias en la organización laboral y en los servicios públicos. Según la Ley de Contrato de Trabajo, quienes deban prestar tareas durante un feriado nacional deberán percibir una remuneración adicional, equivalente a la jornada habitual más un plus correspondiente.

 

Qué otros fines de semana largos quedan en 2026

 

Después del descanso de junio, el calendario nacional todavía contempla varios fines de semana largos más durante 2026. Entre ellos se destacan el receso de julio, que se extenderá del jueves 9 al domingo 12, y el de agosto, programado entre el sábado 15 y el lunes 17.

 

Foto: Archivo Elonce.
Foto: Archivo Elonce.

 

También habrá descansos extendidos en octubre, noviembre y diciembre. Uno de los más largos será el de diciembre, que abarcará desde el sábado 5 hasta el martes 8, combinando feriados y días no laborables con fines turísticos.

Temas:

Feriado fin de semana largo
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